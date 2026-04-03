В 2026 году Пасха в Одессе соберет тысячи верующих в городских храмах. Освящение пасок остается одной из самых массовых пасхальных традиций, к которой присоединяются как в ночь перед праздником, так и утром после богослужений.

В разных конфессиях даты различаются. Ведь православные и греко-католики будут отмечать Пасху 12 апреля, тогда как римо-католики — 5 апреля.

Несмотря на разные календари, формат празднования остается схожим: в основном, после литургии верующие приходят с корзинами к храмам, где священники проводят освящение прямо во дворах или у входа в церкви.

Где в Одессе освятить паски на Пасху 2026: православные храмы

В православных храмах города пасхальные богослужения проходят ночью и утром, после чего несколько раз подряд происходит освящение корзин.

Больше всего людей собирается в центральных соборах, однако освящение проводят почти в каждом действующем храме.

Православные храмы, где освятить паски на Пасху 2026 года в Одессе:

Спасо-Преображенский кафедральный собор, Соборная площадь, 3

Свято-Успенский кафедральный собор, ул. Преображенская, 70

Собор Рождества Христова, ул. Пастера, 5

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Бахмутская, 67

Храм Преподобного Серафима Саровского, ул. Свитанка, 61

Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца, ул. Виталия Нестеренко, 36/1

В центральных соборах поток людей самый большой, поэтому освящение здесь проводят в несколько этапов, чтобы избежать скопления людей.

Где освятить паску в Одессе в 2026 году греко-католикам

Украинская греко-католическая церковь в Одессе отмечает Пасху вместе с православными и проводит богослужения в камерном формате. Здесь нет больших скоплений людей, а освящение корзин обычно происходит сразу после литургии.

В городе действует главный приход УГКЦ, который является центром пасхальных богослужений для общины:

Храм Святого Апостола Андрея Первозванного (УГКЦ), ул. Гимназическая, 22/24

Именно здесь верующие собираются на ночную или утреннюю службу, после которой происходит освящение пасхальных корзин в спокойной, семейной атмосфере.

Римско-католическая Пасха в Одессе

Римско-католическая община празднует Пасху раньше, а именно 5 апреля 2026 года. В городе действует один главный храм, где проходят все пасхальные богослужения и освящение пасок.

Где в Одессе можно освятить паски римско-католикам:

Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии, ул. Европейская, 33/1

После торжественной мессы священники освящают пасхальные корзины непосредственно у храма. Службы здесь носят особый праздничный характер и часто проводятся на нескольких языках, что отражает многокультурность одесской католической общины.

В котором часу и где в Одессе можно освятить паски

В большинстве храмов города освящение проходит в два основных периода. Первый — сразу после ночной литургии, а второй — утром в Пасхальное воскресенье. В центральных соборах этот процесс может повторяться несколько раз в течение нескольких часов, чтобы распределить поток людей.

Время обычно варьируется от поздней ночи до примерно полудня праздничного дня, однако точный график зависит от конкретного храма и его прихода.

Что важно учесть во время празднования

Празднование Пасхи 2026 года в Одессе будет проходить с учетом действующих мер безопасности. В Украине введено военное положение, поэтому действует комендантский час.

В условиях военного положения часть одесских храмов заранее согласовывает формат пасхальных богослужений с местными властями и соответствующими службами безопасности.

В некоторых церквях практикуется формат, когда первая литургия заканчивается вечером в субботу, до комендантского часа. Вторая проводится утром, в воскресенье. Но есть храмы, где литургию проводят ночью, но посетителей пускают после завершения комендантского часа.

Верующим советуют заранее уточнять информацию в своих приходах, а также учитывать сигналы воздушной тревоги и возможные рекомендации относительно пребывания в укрытиях.

Связанные темы:

