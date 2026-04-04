Мобилизация женщин: заявление Сухопутных войск

Утром 4 апреля Сухопутные войска опубликовали официальную позицию относительно мобилизации женщин в ряды Вооруженных сил Украины.

В ведомстве отметили, что к мобилизации женщин не готовятся и не разрабатывают никаких механизмов, направленных на это.

Соответствующее заявление опубликовано на фоне активного распространения в инфопространстве сообщений о подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине. В Сухопутных войсках опровергли такую информацию, отметив, что она используется врагом для подрыва мобилизационных процессов, а также дискредитации Вооруженных сил Украины.

— Сразу хотим подчеркнуть: в законодательстве Украины не произошло никаких изменений в отношении регулирования этого процесса. Женщины могут присоединиться к Вооруженным силам Украины исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием, — говорится в сообщении.

В 2025–2026 годах участились ситуации, когда женщин ставили на воинский учет без надлежащих правовых оснований. В частности, речь идет о случаях, когда на учет включали лиц, не имеющих медицинского или фармацевтического образования.

Сухопутные войска провели служебное расследование после того, как первую гражданку Украины ошибочно поставили на воинский учет. По информации ведомства, было выявлено, что ложная информация была внесена в систему Оберіг в 2021 году. Кроме того, в системе был выявлен ряд аналогичных случаев.

В Сухопутных войсках отмечают, что изменить такую информацию в соответствующем ТЦК и СП невозможно.

— В ИКС Оберіг отсутствует техническая реализация возможности уничтожения сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами, из-за несоответствия нормативно-правовых актов, – пояснили в ведомстве.

Для решения проблемы командование Сухопутных войск ВСУ обратилось с рядом предложений к Генеральному штабу и Министерству обороны Украины.

В настоящее время этот вопрос находится на постоянном контроле, отметили в сообщении.

Напомним, 30 марта 2026 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №15116 о процедуре исключения из воинского учета женщин, взятых на такой учет с нарушением законодательства Украины.

