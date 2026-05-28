В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мобилизация — это призыв военнообязанных лиц на службу в армию.

Факты ICTV рассказывают, кто считается военнообязанным в Украине.

Кто такой военнообязанный в Украине

Военнообязанные, согласно Закона Украины О воинской обязанности и военной службе — это граждане, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период. Они также могут привлекаться для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Сейчас смотрят

В запасе могут быть лица, состоящие на воинском учете военнообязанных, т. е. военнообязанные лица, состоящие на учете в ТЦК и СП.

Военнообязанными считаются лица в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ (других военных формирований), признаны годными для несения военной службы и не являются забронированными в установленном порядке. А также лица в возрасте от 18 до 25 лет, если они имеют статус военнообязанного.

Существует еще такое понятие, как военнослужащие — это лица, проходящие военную службу. То есть, военнослужащие уже служат в ВСУ, военнообязанные только готовятся.

Военнообязанного мужчину могут мобилизовать и вручить ему повестку. Также он может самостоятельно изъявить желание защищать Украину и подписать контракт на военную службу добровольно.

Согласно Закону О воинской обязанности и военной службе, запас военнообязанных делится на две категории:

военнообязанные, проходившие военную службу и получившие военно-учетную специальность;

военнообязанные, которые не проходили военной службы, или не получили военно-учетной специальности во время прохождения военной службы, а также военнообязанные-женщины.

На сегодня не могут быть мобилизованными:

мужчины старше 60 лет, за исключением высшего офицерского состава — они могут служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию;

граждане, которые имеют право на отсрочку от мобилизации или являются забронированными;

граждане, которые непригодны к военной службе.

Кроме военнообязанных лиц, согласно пункту 9 статьи 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе, также можно выделить: призывников (мужчины в возрасте до 25 лет), допризывников, резервистов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.