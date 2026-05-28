Посольство США в Украине официально опровергло информацию об эвакуации из Киева из-за угрозы новых массированных ударов России.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-служба ведомства.

Посольство США в Украине опровергло свою эвакуацию

Отмечается, что изменений в работе посольства США в Киеве нет, а сообщение о якобы эвакуации американской дипмиссии не соответствует действительности.

– Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей работе нет, а сообщения о другом ложны, – сказано в заявлении.

Там добавили, что для Государственного департамента нет более приоритета, чем безопасность и защита граждан США, поэтому там регулярно пересматривают ситуацию посольства в Киеве.

– Мы в очередной раз подчеркиваем, что гражданам США не следует путешествовать в Украину по какой-либо причине из-за вооруженного конфликта, – подытожили в сообщении.

