Кабинет министров Украины направляет на закупку и производство вооружения дополнительные 10,8 млрд грн.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, дополнительные 10,8 млрд грн Правительство направляет на закупку и производство вооружения.

По ее словам, деньги удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета и направить на нужды обороны.

– 9 млрд грн пойдут непосредственно на закупку нового вооружения, ремонт и модернизацию техники. Еще почти 2 млрд грн – на развитие украинского ОПК: масштабирование производства и быстрое внедрение технологий непосредственно с поля боя, – сообщила она в Telegram.

Она объяснила, что эти средства накопились благодаря налогу на доходы физических лиц, а также лицензионному сбору от игорного бизнеса и лотерей.

Все внутренние ресурсы направляются на поддержку Сил обороны.

– Украинские военные и оружейники вместе совершают настоящую технологическую революцию, которую признают и союзники, и враг. Правительство делает все возможное, чтобы поддерживать эти изменения и помогать оперативно масштабировать новые технологии, — добавила она.

Напомним, что в начале мая Юлия Свириденко сообщила, что Правительство после согласования займа ЕС на €90 млрд подготовило изменения в госбюджет для Украины.

Благодаря международной поддержке, доходы госбюджета планируют увеличить более чем на 2,2 трлн грн, из которых 1,56 трлн грн направят на сектор обороны и безопасности.

