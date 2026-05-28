Атака на Туапсинский НПЗ и удары Storm Shadow: ВСУ поразили ряд целей врага
В ночь на 27 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Краснодарском крае РФ. Там зафиксированы пожар и задымление.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
НПЗ Туапсинский является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Юга России. Мощность переработки составляет около 12 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, которое идет на обеспечение вооруженных сил врага.
Масштабы нанесенного ущерба на НПЗ Туапсинский уточняются.
Также подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары ракетами Storm Shadow по программно-аппаратным комплексам средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ возле Воронежа, Таганрога и в оккупированном Севастополе.
Кроме того, Силы обороны Украины поразили командные пункты подразделений оккупантов в районах населенных пунктов Цветные Пески и Сорокино, что на оккупированной части Луганской области.
Также Силы обороны атаковали склад материально-технических средств в Сорокино на Луганщине и производство дронов в районе Азовского на Запорожье.
Генштаб сообщает о поражении радиолокационной станции Небо-СВ в районе Каменки и командно-штабной машины из состава комплекса Бук-М2 российских оккупантов вблизи Кадиевки Луганской области.
Напомним, что в ночь на 25 мая Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе Белец в городе Унеча Брянской области РФ.