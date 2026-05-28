В ночь на 27 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Краснодарском крае РФ. Там зафиксированы пожар и задымление.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удары Украины по целям РФ

НПЗ Туапсинский является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Юга России. Мощность переработки составляет около 12 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, которое идет на обеспечение вооруженных сил врага.

Сейчас смотрят

Масштабы нанесенного ущерба на НПЗ Туапсинский уточняются.

Также подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары ракетами Storm Shadow по программно-аппаратным комплексам средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ возле Воронежа, Таганрога и в оккупированном Севастополе.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили командные пункты подразделений оккупантов в районах населенных пунктов Цветные Пески и Сорокино, что на оккупированной части Луганской области.

Также Силы обороны атаковали склад материально-технических средств в Сорокино на Луганщине и производство дронов в районе Азовского на Запорожье.

Генштаб сообщает о поражении радиолокационной станции Небо-СВ в районе Каменки и командно-штабной машины из состава комплекса Бук-М2 российских оккупантов вблизи Кадиевки Луганской области.

Напомним, что в ночь на 25 мая Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе Белец в городе Унеча Брянской области РФ.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.