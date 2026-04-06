Вопрос о бюджетных местах в высших учебных заведениях в 2026 году остается одним из самых важных для абитуриентов. Ведь не у всех украинцев достаточно средств, чтобы оплатить обучение в вузах. На фоне дискуссий о возможных изменениях в структуре государственного заказа появляются предположения о его сокращении.

Будет ли сокращение бюджетных мест в 2026 году, читайте в нашем материале.

Бюджетные места в высших учебных заведениях в 2026 году: будет ли сокращение

В Министерстве образования и науки подчеркивают, что речь идет не об уменьшении поддержки, а о ее перераспределении в соответствии с потребностями государства и рынка труда. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

По словам Николая Трофименко, определенные изменения в подходах к формированию бюджета связаны прежде всего с демографической ситуацией в стране, в частности с уменьшением количества выпускников школ.

В то же время он подчеркнул, что система государственного заказа сохраняется, а корректировка касается лишь распределения между специальностями.

Государство меняет приоритеты: куда направляют бюджет

В Министерстве образования и науки отмечают, что государство постепенно переориентирует поддержку на те отрасли, где наблюдается наибольшая потребность в специалистах.

Речь идет прежде всего о направлениях, связанных с восстановлением страны, развитием экономики и критически важными социальными сферами.

— Государство уделяет больше внимания тем направлениям, где стране наиболее нужны специалисты — образование, инженерия, естественные науки, аграрный сектор, реабилитация, основные медицинские специальности, — сообщил заместитель министра.

Какие специальности теряют часть государственной поддержки

Отдельно в МОН отмечают, что часть образовательных направлений получает меньшую долю государственного финансирования из-за избытка кадров на рынке труда.

Речь идет о таких специальностях:

право

менеджмент

экономика

журналистика

В то же время в министерстве подчеркивают, что это не означает полного сокращения государственного заказа, а лишь перераспределение ресурсов.

На какие специальности будет больше всего бюджетных мест в 2026 году

В 2026 году государство продолжит концентрировать бюджетные места на направлениях, имеющих стратегическое значение для восстановления страны.

На каких специальностях в 2026 году будет больше всего бюджетных мест:

STEM-направления (наука, технологии, инженерия и математика)

педагогика

медицина

реабилитация

В МОН объясняют, что именно эти отрасли остаются ключевыми для экономического развития и восстановления инфраструктуры.

Спрос среди абитуриентов: традиционные лидеры и новые тренды

Несмотря на изменения в государственной политике, структура популярных специальностей среди абитуриентов существенно не изменилась.

Наибольший спрос по-прежнему наблюдается в таких областях, как право, менеджмент и экономика. В то же время постепенно укрепляются позиции технических и социально ориентированных специальностей, в частности компьютерных наук, инженерии, медицины, психологии, педагогики, реабилитации и строительства.

В министерстве отмечают, что рынок образования становится более сбалансированным, однако без резкого изменения приоритетов.

