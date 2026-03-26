Вступительная кампания 2026 года предусматривает использование результатов национального мультипредметного теста разных лет, однако не все сертификаты остаются действительными.

Сколько действительны результаты НМТ: с какими документами можно поступать в вузы в 2026 году

Поскольку НМТ в Украине ввели после начала полномасштабного вторжения, его результаты имеют ограниченный срок действия. Именно поэтому абитуриентам стоит заранее проверить, какой сертификат можно использовать в 2026 году.

Результаты НМТ, которые могут использоваться при поступлении в 2026 году, не являются случайным перечнем, ведь они определены и утверждены законом.

Их действие и сроки использования устанавливаются в соответствии с Законом №4702-IX О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года.

Для поступления в высшие учебные заведения в 2026 году будут действительны результаты следующих лет:

НМТ 2023 года

НМТ 2024 года

НМТ 2025 года

НМТ 2026 года

Именно эти сертификаты можно подавать во время приемной кампании 2026 года. Абитуриент имеет право использовать любой из них, который является наиболее выгодным по результатам. Однако использовать сразу несколько результатов разных лет для одного конкурса невозможно.

Какие результаты НМТ нельзя использовать в 2026 году для поступления

В 2026 году больше не принимаются результаты внешнего независимого оценивания (ВНО). Это связано с тем, что формат вступительных экзаменов в Украине полностью перешел на НМТ.

Таким образом, сертификаты ВНО предыдущих лет не учитываются при поступлении в университеты и не могут быть использованы в качестве альтернативы НМТ. Не подойдет сертификат НМТ-2022.

Сколько действует сертификат НМТ 2026

Если результаты, полученные во время НМТ в 2026 году, вас полностью устроят, вы можете использовать этот сертификат для поступления в высшие учебные заведения именно в этом году.

Если в этом году вы решите не поступать в высшее учебное заведение, но сдадите национальный мультипредметный тест, волноваться не стоит.

Полученные результаты не «сгорают», они остаются действительными еще в течение нескольких лет и могут быть использованы во время следующих вступительных кампаний. Это дает возможность вернуться к вопросу поступления позже и воспользоваться уже имеющимся сертификатом.

На данный момент точного ответа на вопрос, каков будет статус НМТ, который будут сдавать в 2026 году, нет, ведь окончательные правила его использования определяются не заранее, а отдельным нормативным документом, который утверждается Министерством образования и науки Украины ближе к следующей приемной кампании.

Как показывает практика предыдущих лет, результаты НМТ обычно принимаются во внимание в течение нескольких приемных кампаний подряд, ориентировочно в пределах около четырех лет.

Именно поэтому абитуриенты могут использовать сертификаты не только текущего года, но и предыдущих, если они входят в определенный период действия.

Поэтому фактически срок действия сертификата НМТ 2026 года станет понятным только после принятия следующего нормативного документа, который определит условия поступления уже на последующие годы.

Именно он и установит, какие сертификаты останутся действительными для поступления в высшие учебные заведения в будущих кампаниях.

Можно ли комбинировать результаты НМТ разных лет

Результаты НМТ нельзя комбинировать между собой. Каждый тест является целостной оценкой, поэтому используется только один сертификат.

Например, если абитуриент сдавал НМТ в 2023 и 2025 годах, он может выбрать только один результат для подачи в электронном кабинете. Выбрать нужно тот сертификат, который дает лучший конкурсный балл.

Для этого при регистрации в электронном кабинете абитуриент выбирает один основной сертификат, а остальные результаты может добавить только для просмотра, но не для одновременного использования.

Как учитываются результаты НМТ разных лет

Результаты НМТ разных лет могут рассчитываться по разным формулам конкурсного балла. Это означает, что даже при одинаковых баллах итоговый конкурсный результат может отличаться в зависимости от года сдачи теста.

Поэтому в УЦОЯО абитуриентам рекомендуют внимательно сравнивать свои сертификаты и выбирать тот, который является наиболее выгодным для конкретной специальности и университета.

Связанные темы:

