Силы обороны Украины поразили российский нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске и самолет-амфибию Бе-12 во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ и Силы беспилотных систем.

По информации Генштаба, в ночь на 6 апреля Силы обороны Украины поразили нефтеналивную инфраструктуру нефтяного терминала Шесхарис, расположенном в Новороссийске Краснодарского края на территории России.

– Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала. Масштабы нанесенного ущерба уточняются, – говорится в сообщении.

Как рассказали в Силах беспилотных систем, операторы 1 отдельного центра СБС и 412 бригады Nemesis СБС поразили нефтяной терминал Шесхарис, который считается самым крупным на Черном море и на юге России.

По предварительным данным, повреждены шесть из семи стендеров для загрузки нефти на танкеры, узловой блок трубопроводной системы и узел учета нефти. В местах попадания вспыхнули масштабные пожары.

CONFIRMED Massive fire in Novorossiysk: USF strikes one of russia's largest oil terminals again 🔥 Operators of the @1usc_army and the 412th "Nemesis" USF Brigade, alongside other Defense Forces components, struck the "Sheskharis" oil terminal — the largest on the Black Sea and… — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) April 6, 2026

Терминал Шесхарис является стратегическим узлом для экспорта российской нефти сорта Urals через Черное море. Ежегодно этот объект приносит миллиардные доходы, которые Россия направляет на финансирование полномасштабной войны против Украины.

Объект уже не в первый раз становится целью украинских беспилотников. Предыдущая атака 2 марта вынудила терминал временно прекратить работу. Масштабы повреждений после сегодняшнего удара устанавливаются.

Кроме того, в Генштабе подтвердили поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи на территории временно оккупированного Крыма. Степень повреждений уточняется.

