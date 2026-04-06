Сили оборони України уразили російський нафтовий термінал Шесхарис у Новоросійську та літак-амфібію Бе-12 в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ та Сили безпілотних систем.

За інформацією Генштабу, в ніч на 6 квітня Сили оборони України уразили нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу Шесхарис, розташованому в Новоросійську Краснодарського краю на території Росії.

Зараз дивляться

– Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу. Масштаби завданих збитків уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у Силах безпілотних систем, оператори 1 окремого центру СБС та 412 бригади Nemesis СБС уразили нафтовий термінал Шесхаріс, який вважається найбільшим на Чорному морі та на півдні Росії.

За попередніми даними, пошкоджено шість із семи стендерів для завантаження нафти на танкери, вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти. У місцях влучань спалахнули масштабні пожежі.

Термінал Шесхаріс є стратегічним вузлом для експорту російської нафти сорту Urals через Чорне море. Щороку цей об’єкт приносить мільярдні прибутки, які Росія спрямовує на фінансування повномасштабної війни проти України.

Об’єкт уже не вперше стає ціллю українських безпілотників. Попередня атака 2 березня змусила термінал тимчасово припинити роботу. Масштаби пошкоджень після сьогоднішнього удару встановлюються.

Окрім того, у Генштабу підтвердили ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі на території тимчасово окупованого Криму. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Читайте також
Швеція передасть Україні системи ППО Tridon Mk2 проти Шахедів: що про них відомо
Tridon Mk2: характеристики системи ППО, яку отримає Україна

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніГенеральний штаб УкраїниРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.