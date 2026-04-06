Сили оборони України уразили російський нафтовий термінал Шесхарис у Новоросійську та літак-амфібію Бе-12 в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ та Сили безпілотних систем.

За інформацією Генштабу, в ніч на 6 квітня Сили оборони України уразили нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу Шесхарис, розташованому в Новоросійську Краснодарського краю на території Росії.

Зараз дивляться

– Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу. Масштаби завданих збитків уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у Силах безпілотних систем, оператори 1 окремого центру СБС та 412 бригади Nemesis СБС уразили нафтовий термінал Шесхаріс, який вважається найбільшим на Чорному морі та на півдні Росії.

За попередніми даними, пошкоджено шість із семи стендерів для завантаження нафти на танкери, вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти. У місцях влучань спалахнули масштабні пожежі.

CONFIRMED Massive fire in Novorossiysk: USF strikes one of russia’s largest oil terminals again 🔥 Operators of the @1usc_army and the 412th “Nemesis” USF Brigade, alongside other Defense Forces components, struck the “Sheskharis” oil terminal — the largest on the Black Sea and… pic.twitter.com/MmfKe1fApP — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) April 6, 2026

Термінал Шесхаріс є стратегічним вузлом для експорту російської нафти сорту Urals через Чорне море. Щороку цей об’єкт приносить мільярдні прибутки, які Росія спрямовує на фінансування повномасштабної війни проти України.

Об’єкт уже не вперше стає ціллю українських безпілотників. Попередня атака 2 березня змусила термінал тимчасово припинити роботу. Масштаби пошкоджень після сьогоднішнього удару встановлюються.

Окрім того, у Генштабу підтвердили ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі на території тимчасово окупованого Криму. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.