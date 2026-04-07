Массированные налеты БпЛА и атаки: Сырский рассказал о тактике РФ возле Константиновки
- Российские войска пытаются улучшить тактическое положение в районе Константиновки, применяя атаки малыми пехотными группами и массированные удары дронов.
- Украинские подразделения уже почти год сдерживают противника, удерживают позиции и наносят ему значительные потери.
- Основными задачами остаются уничтожение логистики врага, противодействие БпЛА и обеспечение подразделений необходимыми ресурсами.
Российские оккупационные войска пытаются улучшить в районе Константиновки свое тактическое положение, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
В настоящее время российские военные используют комбинирующие атаки малыми группами пехоты и массированные налеты дронов, чтобы улучшить свое тактическое положение в районе Константиновки.
— Работал в полосе ответственности 19 корпуса, который осуществляет оборону Константиновско-Дружковской агломерации. Российские оккупационные войска пытаются улучшить на этом отрезке свое тактическое положение, комбинируя атаки малыми группами пехоты и массированные налеты дронов, — сообщил Александр Сырский.
Он отметил, что почти год части корпуса успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.
В то же время, по его словам, командный состав демонстрирует высокий уровень адаптивности к изменениям в поле боя, принимая инициативные и нестандартные решения.
Приоритетными направлениями работы остаются огневое поражение тыловой логистики окупантов, нейтрализация вражеской пехоты на этапе начала штурмов, а также сохранение жизней наших воинов в условиях высокой интенсивности боевых действий, — сообщает Александр Сырский.
— Отдельное внимание уделил анализу предложений от командиров относительно неотложных потребностей подразделений. Ключевыми аспектами стали вопросы усиления способностей по противодействию средствам БпЛА противника, снабжения боеприпасами и другими материально-техническими средствами, — информирует Сырский.
Он отметил, что по результатам работы был оперативно урегулирован ряд проблемных вопросов, озвученных командирами на месте.
Кроме того, во время работы во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины Хартия Сырский вручил воинам почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.