Російські окупаційні війська намагаються покращити у районі Костянтинівки своє тактичне положення, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський розповів про ситуацію у районі Костянтинівки

Наразі російській військові використовують комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів, аби покращити своє тактичне положення у районі Костянтинівки.

– Працював у смузі відповідальності 19 корпусу, який здійснює оборону Костянтинівсько-Дружківської агломерації. Російські окупаційні війська намагаються покращити на цьому відрізку своє тактичне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів, – повідомив Олександр Сирський.

Він зазначив, що майже рік частини корпусу успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та завдають ворогу значних втрат. Водночас, за його словами, командний склад демонструє високий рівень адаптивності до змін на полі бою, ухвалюючи ініціативні та нестандартні рішення.

Пріоритетними напрямами роботи залишаються вогневе ураження тилової логістики окупантів, нейтралізація ворожої піхоти на етапі початку штурмів, а також збереження життів наших воїнів в умовах високої інтенсивності бойових дій, повідомляє Олександр Сирський.

– Окрему увагу приділив аналізу пропозицій від командирів щодо нагальних потреб підрозділів. Ключовими аспектами стали питання посилення спроможностей із протидії засобам БпЛА противника, постачання боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів, – інформує Сирський.

Він зазначив, що за результатами роботи оперативно врегульовано низку проблемних питань, озвучених командирами на місці.

Крім цього, під час роботи у 2-му корпусі Національної гвардії України Хартія Сирський вручив воїнам почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України.

