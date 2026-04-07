В начале 2000-х годов украинская школа еще частично сохраняла подходы к оцениванию, характерные для советской системы. Поэтому в учебных заведениях могли учитывать поведение учащихся и выставлять неудовлетворительные оценки.

Ситуация изменилась после внедрения новой модели оценивания. Отправной точкой стал приказ Министерства образования и науки Украины от 4 сентября 2000 года №428/48, которым была введена 12-балльная шкала. Документ определил, что оценке подлежат именно учебные достижения учеников, то есть их знания, умения и навыки.

В самом приказе №428/48 не предусмотрено отдельного государственного критерия для выставления оценок за поведение, а речь идет исключительно о результатах обучения. Этот подход впоследствии был закреплен и в последующих нормативных актах МОН, которые определяют систему оценивания через образовательные стандарты.

В то же время отсутствие оценки за поведение в школе в Украине не означает, что оно не имеет значения. Поведенческие факторы напрямую влияют на процесс обучения, взаимодействие в классе и усвоение материала, а значит, могут сказываться и на общей успеваемости ученика.

Может ли учитель поставить оценку за плохое поведение в школе

Юрист Лилия Орел объяснила, как именно в украинских школах осуществляется оценивание и могут ли ставить оценки за поведение в школе.

Как отмечает юрист, психолог и специалист по повышению квалификации Лилия Орел, законодательство определяет результаты обучения значительно шире, чем просто знания или навыки.

В соответствии с законом Украины Об образовании к ним относятся:

способы мышления;

взгляды;

ценности;

другие личностные качества, которые ученик приобретает в процессе обучения, воспитания и развития.

Все эти результаты можно определить, спланировать, оценить и измерить.

Такой же подход закреплен и в рекомендациях Министерства образования и науки по оценке. Таким образом, результаты обучения охватывают не только знания и умения, но и отношение, ценности и другие характеристики, сформированные в образовательном процессе.

Учитывая это, подчеркивает юрист, оценка учебных достижений ученика должна осуществляться в соответствии с критериями, определенными действующим законодательством и государственными стандартами.

При этом поведение ученика влияет на процесс обучения и усвоения материала и учитывается при оценке его учебной деятельности в рамках этих критериев.

Таким образом, по словам Лилии Орел, при оценке педагог должен учитывать не только знания ученика, но и ценности и другие личностные качества, сформированные в процессе обучения, воспитания и развития.

Какие компетенции учитываются

Более того, в государственных стандартах образования предусмотрено учет гражданских и социальных компетенций. Речь идет, в частности, о способности действовать как ответственный гражданин, участвовать в жизни общества и образовательной среды, понимать общественные ценности и принципы.

Также учитывается умение взаимодействовать с другими, проявлять уважение, толерантность, сотрудничать, справляться со стрессом и действовать в сложных или конфликтных ситуациях. Важны как соблюдение правил поведения, так и способность ориентироваться в условиях неопределенности.

Что предлагают изменить в системе оценивания

В конце октября 2025 года Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект акта Система оценивания результатов обучения учащихся.

В министерстве отмечают, что документ учитывает современные исследования в сфере оценивания, международный опыт, а также психофизическое разнообразие учащихся.

В то же время в материалах для обсуждения значительное внимание уделено именно проявлениям деятельности ученика во время обучения. В частности, описываются уровни выполнения заданий через такие характеристики, как способность работать самостоятельно или с поддержкой, уровень вовлеченности, взаимодействие и активность.

Формулировки, предложенные в документе, сосредоточены на том, как ученик проявляет себя во время работы:

нуждается ли в помощи;

демонстрирует ли стабильную активность;

избегает ли взаимодействия.

Могут ли исключить ребенка из школы из-за поведения

Бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в ходе телефонной линии объяснил, могут ли ученика исключить из школы из-за плохого поведения или низкой успеваемости.

По его словам, украинское законодательство не предусматривает возможности исключения ребенка из школы только из-за поведения или низких оценок. Единственное исключение касается ситуации после завершения 9 класса в профильных учебных заведениях.

Если ученик имеет 3 балла или ниже по 12-балльной шкале по профильным предметам, его могут не зачислить в 10 класс этого же заведения. Например, если речь идет о физико-математическом лицее и ребенок получил низкие баллы по математике или физике.

В то же время омбудсмен подчеркнул, что проблемное поведение ученика может влиять не только на его обучение, но и на права других детей в классе, в частности на их право на качественное образование. Именно поэтому родителям в таких ситуациях следует не игнорировать проблему, а работать вместе со школой.

Речь идет прежде всего о налаживании коммуникации с учителями и администрацией, а также о привлечении школьного психолога. Специалист может провести диагностику как самого ребенка, так и атмосферы в классе, определить причины поведения и предложить коррекционную работу. При необходимости родителям могут посоветовать обратиться и к другим специалистам вне школы.

Омбудсмен также обращает внимание на то, что в подобных конфликтах важно учитывать не только интересы собственного ребенка, но и права других участников образовательного процесса. Ведь любое поведение в коллективе влечет за собой последствия, и наряду с правами существует ответственность — как у детей, так и у их родителей.

Связанные темы:

