Оценки за поведение в школе: учитывают ли дисциплину при обучении
- В начале 2000-х годов в школах Украины еще учитывали поведение учащихся и выставляли соответствующие оценки.
- После приказа МОН Украины №428/48 от 04.09.2000 введена 12-балльная система, в которой оцениваются только учебные достижения, без отдельного балла за поведение.
- Несмотря на это, поведение ученика влияет на учебный процесс и может сказываться на его общей успеваемости.
В начале 2000-х годов украинская школа еще частично сохраняла подходы к оцениванию, характерные для советской системы. Поэтому в учебных заведениях могли учитывать поведение учащихся и выставлять неудовлетворительные оценки.
Ситуация изменилась после внедрения новой модели оценивания. Отправной точкой стал приказ Министерства образования и науки Украины от 4 сентября 2000 года №428/48, которым была введена 12-балльная шкала. Документ определил, что оценке подлежат именно учебные достижения учеников, то есть их знания, умения и навыки.
В самом приказе №428/48 не предусмотрено отдельного государственного критерия для выставления оценок за поведение, а речь идет исключительно о результатах обучения. Этот подход впоследствии был закреплен и в последующих нормативных актах МОН, которые определяют систему оценивания через образовательные стандарты.
В то же время отсутствие оценки за поведение в школе в Украине не означает, что оно не имеет значения. Поведенческие факторы напрямую влияют на процесс обучения, взаимодействие в классе и усвоение материала, а значит, могут сказываться и на общей успеваемости ученика.
Может ли учитель поставить оценку за плохое поведение в школе
Юрист Лилия Орел объяснила, как именно в украинских школах осуществляется оценивание и могут ли ставить оценки за поведение в школе.
Как отмечает юрист, психолог и специалист по повышению квалификации Лилия Орел, законодательство определяет результаты обучения значительно шире, чем просто знания или навыки.
В соответствии с законом Украины Об образовании к ним относятся:
- способы мышления;
- взгляды;
- ценности;
- другие личностные качества, которые ученик приобретает в процессе обучения, воспитания и развития.
Все эти результаты можно определить, спланировать, оценить и измерить.
Такой же подход закреплен и в рекомендациях Министерства образования и науки по оценке. Таким образом, результаты обучения охватывают не только знания и умения, но и отношение, ценности и другие характеристики, сформированные в образовательном процессе.
Учитывая это, подчеркивает юрист, оценка учебных достижений ученика должна осуществляться в соответствии с критериями, определенными действующим законодательством и государственными стандартами.
При этом поведение ученика влияет на процесс обучения и усвоения материала и учитывается при оценке его учебной деятельности в рамках этих критериев.
Таким образом, по словам Лилии Орел, при оценке педагог должен учитывать не только знания ученика, но и ценности и другие личностные качества, сформированные в процессе обучения, воспитания и развития.
Какие компетенции учитываются
Более того, в государственных стандартах образования предусмотрено учет гражданских и социальных компетенций. Речь идет, в частности, о способности действовать как ответственный гражданин, участвовать в жизни общества и образовательной среды, понимать общественные ценности и принципы.
Также учитывается умение взаимодействовать с другими, проявлять уважение, толерантность, сотрудничать, справляться со стрессом и действовать в сложных или конфликтных ситуациях. Важны как соблюдение правил поведения, так и способность ориентироваться в условиях неопределенности.
Что предлагают изменить в системе оценивания
В конце октября 2025 года Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект акта Система оценивания результатов обучения учащихся.
В министерстве отмечают, что документ учитывает современные исследования в сфере оценивания, международный опыт, а также психофизическое разнообразие учащихся.
В то же время в материалах для обсуждения значительное внимание уделено именно проявлениям деятельности ученика во время обучения. В частности, описываются уровни выполнения заданий через такие характеристики, как способность работать самостоятельно или с поддержкой, уровень вовлеченности, взаимодействие и активность.
Формулировки, предложенные в документе, сосредоточены на том, как ученик проявляет себя во время работы:
- нуждается ли в помощи;
- демонстрирует ли стабильную активность;
- избегает ли взаимодействия.
Могут ли исключить ребенка из школы из-за поведения
Бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в ходе телефонной линии объяснил, могут ли ученика исключить из школы из-за плохого поведения или низкой успеваемости.
По его словам, украинское законодательство не предусматривает возможности исключения ребенка из школы только из-за поведения или низких оценок. Единственное исключение касается ситуации после завершения 9 класса в профильных учебных заведениях.
Если ученик имеет 3 балла или ниже по 12-балльной шкале по профильным предметам, его могут не зачислить в 10 класс этого же заведения. Например, если речь идет о физико-математическом лицее и ребенок получил низкие баллы по математике или физике.
В то же время омбудсмен подчеркнул, что проблемное поведение ученика может влиять не только на его обучение, но и на права других детей в классе, в частности на их право на качественное образование. Именно поэтому родителям в таких ситуациях следует не игнорировать проблему, а работать вместе со школой.
Речь идет прежде всего о налаживании коммуникации с учителями и администрацией, а также о привлечении школьного психолога. Специалист может провести диагностику как самого ребенка, так и атмосферы в классе, определить причины поведения и предложить коррекционную работу. При необходимости родителям могут посоветовать обратиться и к другим специалистам вне школы.
Омбудсмен также обращает внимание на то, что в подобных конфликтах важно учитывать не только интересы собственного ребенка, но и права других участников образовательного процесса. Ведь любое поведение в коллективе влечет за собой последствия, и наряду с правами существует ответственность — как у детей, так и у их родителей.