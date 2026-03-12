С 1 сентября 2025 года в Украине начался первый этап пилотного внедрения реформы старшей школы. На этом этапе участвуют 30 лицеев из 19 областей, где ученики уже знакомятся с новой моделью выбора профилей и предметов.

Основная цель первого этапа – апробация новых программ и подготовка школьников к формированию собственной образовательной траектории, которая станет обязательной в старшей школе с 2027 года.

Второй этап пилотирования стартует 1 сентября 2026 года и предусматривает привлечение большего количества лицеев по всей стране. Этот этап позволяет школам проверить работу академических и профессиональных направлений обучения, а ученикам – выбирать профили и курсы в соответствии с собственными интересами и планами на будущее.

Петиция против реформы НУШ

Не все украинцы поддерживают эти изменения. На правительственном портале была опубликована петиция о временной приостановке реформы НУШ, которая уже собрала необходимые 25 тысяч голосов. Петиция была зарегистрирована 19 февраля, ее автор – Оксана Качур.

Документ содержит просьбу приостановить реформу на период военного положения и в переходный период после его завершения. Кроме того, автор предлагает пересмотреть подход к реализации реформы, учитывая проблемы на местах и обеспечение равного доступа учащихся к образованию.

Автор считает, что если не учесть реальные условия, многие общины могут остаться без старших классов. Она добавила, что доставка старшеклассников в академические лицеи в других населенных пунктах может негативно повлиять на их здоровье и качество обучения.

Петиция предусматривает, что девятиклассники должны получить возможность продолжить обучение в своих родных школах в 10 и 11 классах.

Реформа старшей школы: что предусматривает

С 2027 года старшая школа в Украине должна заработать по 12-летней системе. Старшая профильная школа предусматривает два основных направления обучения – академическое и профессиональное.

Пилотные лицеи уже тестируют эти направления, а также новые программы для обязательных и выборочных предметов. Участие в пилоте предусматривает введение должности карьерного образовательного советника, который помогает ученикам определиться с профилем, планировать обучение и формировать собственную образовательную траекторию.

Реформа НУШ 2026: пилотные лицеи и их отбор

С 1 сентября 2026 года во втором этапе пилотирования старшей школы примут участие 79 лицеев из 23 областей Украины и Киева. Выбор учреждений осуществляла комиссия при Министерстве образования и науки Украины.

Для участия в пилоте лицеи подавали заявки, получали письменное согласие родителей учеников и отвечали определенным критериям — мощности учреждения, форме обучения (очная или дистанционная), профильным направлениям и языку обучения.

Пилотные лицеи предоставляют ученикам возможность выбирать академический или профессиональный профиль, формировать свой учебный план и получать консультации карьерного советника.

Каждое учреждение получает финансирование на оборудование кабинетов и лабораторий в рамках субвенции НУШ. Всего во втором этапе пилотирования ожидается участие 150 лицеев, включая 79 отобранных учреждений.

