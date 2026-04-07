Российская Федерация готовится к новой пропагандистской кампании против Украины и стран Ближнего Востока.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам главы МИД, в России крайне расстроены стремительным укреплением связей Украины со странами Затоки на фоне воздушного террора со стороны Ирана.

Как отметил Сибига, в Москве понимают, что уникальный опыт Украины кардинально изменил ее роль в регионе.

– Поэтому они обратились к пропаганде, чтобы попытаться подорвать вклад Украины. Они распространяют фейки о том, что украинские эксперты пострадали, что Украина не выполняет свои обязательства. Мы ожидаем больше такой чепухи в ближайшие недели, – предупредил Сибига.

По мнению главы МИД, российская пропаганда против Украины и Ближнего Востока не будет иметь успеха. Партнеры в Затоке отлично знают, как Украина поддерживает развитие современной, высокотехнологичной и экономически эффективной защиты.

Как отметил министр, визит президента Украины Владимира Зеленского заложил крепкий фундамент для многолетнего взаимовыгодного сотрудничества. Украинская сторона воспринимает эту российскую дезинформационную кампанию как доказательство того, что Москва признает успех Киева и свою неудачу.

