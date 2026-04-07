Російська Федерація готується до нової пропагандистської кампанії щодо України та країн Близького Сходу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, у Росії вкрай засмучені стрімким зміцненням зв’язків України з країнами Затоки на тлі повітряного терору з боку Ірану.

Як зазначив Сибіга, у Москві розуміють, що унікальний досвід України кардинально змінив її роль у регіоні.

– Тому вони звернулися до пропаганди, щоб спробувати підірвати внесок України. Вони поширюють фейки про те, що українські експерти постраждали, що Україна не виконує своїх зобов’язань тощо. Ми очікуємо більше таких нісенітниць у найближчі тижні, – попередив Сибіга.

На думку очільника МЗС, російська пропаганда проти України та Близького Сходу не матиме успіху. Партнери в Затоці чудово знають, як Україна підтримує розвиток сучасного, високотехнологічного та економічно ефективного захисту.

Як зазначив міністр, візит президента України Володимира Зеленського заклав міцний фундамент для багаторічної взаємовигідної співпраці. Українська сторона сприймає цю російську дезінформаційну кампанію як доказ того, що Москва визнає успіх Києва та власну невдачу.

