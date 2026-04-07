Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 7 квітня: ЗСУ знищили 980 окупантів та майже 2 тис. дронів
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували майже 1000 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати РФ на 7 квітня
- особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб,
- танків – 11 841 од.,
- бойових броньованих машин – 24 364 (+4) од.,
- артилерійських систем – 39 562 (+65) од.,
- РСЗВ – 1 722 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 340 (+2) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945) од.,
- крилатих ракет – 4 517 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 87 862 (+248) од.,
- спеціальної техніки – 4 115 (+3) од.
Раніше видання ABC News проаналізувало відкриті дані Повітряних сил України та Міністерства оборони РФ. Згідно із даними, вперше з початку повномасштабної війни Україна за місяць запустила через кордон більше ударних дронів, ніж Росія.
Міноборони Росії повідомило про знищення 7 347 українських дронів протягом березня – це найвищий місячний показник, який коли-небудь фіксувала Москва, в середньому 237 апаратів на добу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 504-т добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
