Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували майже 1000 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ на 7 квітня

особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб,

танків – 11 841 од.,

бойових броньованих машин – 24 364 (+4) од.,

артилерійських систем – 39 562 (+65) од.,

РСЗВ – 1 722 (+3) од.,

засобів ППО – 1 340 (+2) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945) од.,

крилатих ракет – 4 517 од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 87 862 (+248) од.,

спеціальної техніки – 4 115 (+3) од.

Раніше видання ABC News проаналізувало відкриті дані Повітряних сил України та Міністерства оборони РФ. Згідно із даними, вперше з початку повномасштабної війни Україна за місяць запустила через кордон більше ударних дронів, ніж Росія.

Міноборони Росії повідомило про знищення 7 347 українських дронів протягом березня – це найвищий місячний показник, який коли-небудь фіксувала Москва, в середньому 237 апаратів на добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 504-т добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

