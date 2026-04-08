Графики отключения света 9 апреля будут жестче – Укрэнерго
В четверг, 9 апреля, графики отключения света в Украине будут действовать и для населения и промышленности.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине 9 апреля
Отмечается, что 9 апреля графики отключения света будут вынужденно применены во всех регионах Украины.
В частности:
- 07:00 – 23:00 будут работать графики ограничения мощности для промышленных потребителей;
- 07:00 — 22:00 будут работать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Причиной применения ограничений являются последствия очередных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Укрэнерго призывает следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в каждом регионе в отдельности.
Графики отключения света в Киеве и Киевской области
ДТЭК обнародовал графики отключения света, которые будут введены в Киевской области 9 апреля.
На данный момент электричество планируют ограничить в каждой из 12 существующих очередей.
Что известно о графиках отключения света на Днепропетровщине
Графики отключений в Днепропетровской области на сайте ДТЭК на 9 апреля показывают, что отключение света планируется проводить для всех очередей, кроме 4.1 и 4.2.
Напомним, в Украине ужесточились графики отключений света, начиная с 8 апреля.