В четверг, 9 апреля, графики отключения света в Украине будут действовать и для населения и промышленности.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине 9 апреля

Отмечается, что 9 апреля графики отключения света будут вынужденно применены во всех регионах Украины.

Сейчас смотрят

В частности:

07:00 – 23:00 будут работать графики ограничения мощности для промышленных потребителей;

07:00 — 22:00 будут работать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Причиной применения ограничений являются последствия очередных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Укрэнерго призывает следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в каждом регионе в отдельности.

Графики отключения света в Киеве и Киевской области

ДТЭК обнародовал графики отключения света, которые будут введены в Киевской области 9 апреля.

На данный момент электричество планируют ограничить в каждой из 12 существующих очередей.

Что известно о графиках отключения света на Днепропетровщине

Графики отключений в Днепропетровской области на сайте ДТЭК на 9 апреля показывают, что отключение света планируется проводить для всех очередей, кроме 4.1 и 4.2.

Напомним, в Украине ужесточились графики отключений света, начиная с 8 апреля.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.