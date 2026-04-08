В Україні посилюють графіки відключень світла 8 квітня
У середу, 8 квітня, в усіх регіонах України діятимуть графіки відключення електропостачання для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Графіки відключення світла на 8 квітня
Як розповіли в Укренерго, обсяг прогнозованих на сьогодні обмежень буде збільшений. З 19:00 до 22:00 в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла для населення.
За оновленими даними, також сьогодні з 07:00 до 22:00 в усіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Такі заходи пов’язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру та складною ситуацією в енергосистемі.
Станом на ранок, через ворожі дронові та артилерійські атаки залишаються знеструмленими споживачі у:
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Харківській області;
- Сумській області.
Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Також через сильний вітер без світла залишилися понад 90 населених пунктів у чотирьох областях:
- Тернопільській;
- Івано-Франківській;
- Хмельницькій;
- Київській.
Енергетики працюють над ліквідацією пошкоджень.
Крім того, за повідомленням Укренерго, станом на 9:30 рівень споживання був на 16% вищим, ніж у цей же час попереднього дня.
Причинами стали похолодання та хмарна погода, яка знижує ефективність роботи сонячних електростанцій.
Водночас добовий максимум споживання 7 квітня також зріс — на 1,9% порівняно з попереднім днем.
Укренерго закликає громадян ощадливо споживати електроенергію протягом усього дня.
Особливо важливо обмежити використання потужних електроприладів у період з 17:00 до 22:00 та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно.