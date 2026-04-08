У середу, 8 квітня, в усіх регіонах України діятимуть графіки відключення електропостачання для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 8 квітня

Як розповіли в Укренерго, обсяг прогнозованих на сьогодні обмежень буде збільшений. З 19:00 до 22:00 в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла для населення.

За оновленими даними, також сьогодні з 07:00 до 22:00 в усіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Такі заходи пов’язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру та складною ситуацією в енергосистемі.

Станом на ранок, через ворожі дронові та артилерійські атаки залишаються знеструмленими споживачі у:

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Харківській області;

Сумській області.

Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також через сильний вітер без світла залишилися понад 90 населених пунктів у чотирьох областях:

Тернопільській;

Івано-Франківській;

Хмельницькій;

Київській.

Енергетики працюють над ліквідацією пошкоджень.

Крім того, за повідомленням Укренерго, станом на 9:30 рівень споживання був на 16% вищим, ніж у цей же час попереднього дня.

Причинами стали похолодання та хмарна погода, яка знижує ефективність роботи сонячних електростанцій.

Водночас добовий максимум споживання 7 квітня також зріс — на 1,9% порівняно з попереднім днем.

Укренерго закликає громадян ощадливо споживати електроенергію протягом усього дня.

Особливо важливо обмежити використання потужних електроприладів у період з 17:00 до 22:00 та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно.

