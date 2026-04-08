Графіки відключення світла 9 квітня будуть жорсткішими – Укренерго
У четвер, 9 квітня, графіки відключення світла в Україні діятимуть і для населення, і для промисловості.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла по всій Україні 9 квітня
Зазначається, що 9 квітня графіки відключення світла будуть вимушено застосовані в усіх регіонах України.
Зокрема:
- 07:00 – 23:00 працюватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів;
- 07:00 – 22:00 працюватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Причиною застосування обмежень є наслідки чергових російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Укренерго закликає стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні окремо.
Які графіки відключення світла у Києві та Київській області
ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла, що будуть запроваджені на Київщині 9 квітня.
Наразі електрику планують обмежити у кожній з 12 наявних черг.
Що відомо про графіки відключення світла на Дніпропетровщині
Графіки відключень у Дніпропетровській області на сайті ДТЕК на 9 квітня показують, що вимкнення світла планують проводити для всіх черг, окрім 4.1 та 4.2.
Нагадаємо, в Україні посилили графіки відключень світла, починаючи з 8 квітня.