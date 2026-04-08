У четвер, 9 квітня, графіки відключення світла в Україні діятимуть і для населення, і для промисловості.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні 9 квітня

Зазначається, що 9 квітня графіки відключення світла будуть вимушено застосовані в усіх регіонах України.

Зокрема:

07:00 – 23:00 працюватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів;

07:00 – 22:00 працюватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Причиною застосування обмежень є наслідки чергових російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Укренерго закликає стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні окремо.

Які графіки відключення світла у Києві та Київській області

ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла, що будуть запроваджені на Київщині 9 квітня.

Наразі електрику планують обмежити у кожній з 12 наявних черг.

Що відомо про графіки відключення світла на Дніпропетровщині

Графіки відключень у Дніпропетровській області на сайті ДТЕК на 9 квітня показують, що вимкнення світла планують проводити для всіх черг, окрім 4.1 та 4.2.

Нагадаємо, в Україні посилили графіки відключень світла, починаючи з 8 квітня.

