За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали почти 1040 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 9 апреля 2026 года

  • личного состава — около 1 307 540 (+1 040);
  • танков — 11 847 +(1);
  • боевых бронированных машин — 24 370 (+2);
  • артиллерийских систем — 39 689 (+64);
  • РСЗО — 1 724 (+1);
  • средств ПВО — 1 341;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 227 539 (+2 238);
  • крылатых ракет — 4 517;
  • кораблей и катеров — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 88 332 (+229);
  • специальной техники — 4 119 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 505-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

