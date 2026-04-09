За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали почти 1040 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 9 апреля 2026 года

личного состава — около 1 307 540 (+1 040);

танков — 11 847 +(1);

боевых бронированных машин — 24 370 (+2);

артиллерийских систем — 39 689 (+64);

РСЗО — 1 724 (+1);

средств ПВО — 1 341;

самолетов — 435;

вертолетов — 350;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 227 539 (+2 238);

крылатых ракет — 4 517;

кораблей и катеров — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 88 332 (+229);

специальной техники — 4 119 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 505-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

