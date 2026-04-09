Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 9 апреля: ВСУ уничтожили 1 040 оккупантов и 2 238 БпЛА
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали почти 1040 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на 9 апреля 2026 года
- личного состава — около 1 307 540 (+1 040);
- танков — 11 847 +(1);
- боевых бронированных машин — 24 370 (+2);
- артиллерийских систем — 39 689 (+64);
- РСЗО — 1 724 (+1);
- средств ПВО — 1 341;
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 227 539 (+2 238);
- крылатых ракет — 4 517;
- кораблей и катеров — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 88 332 (+229);
- специальной техники — 4 119 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 505-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.