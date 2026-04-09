Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували майже 1040 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 9 квітня 2026 року

  • особового складу – близько 1 307 540 (+1 040);
  • танків – 11 847 +(1);
  • бойових броньованих машин – 24 370 (+2);
  • артилерійських систем – 39 689 (+64);
  • РСЗВ – 1 724 (+1);
  • засобів ППО – 1 341;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 227 539 (+2 238) од.,
  • крилатих ракет – 4 517 од.,
  • кораблів та катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 88 332 (+229);
  • спеціальної техніки – 4 119 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 506-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи в Запоріжжі на тлі загрози ударів швидкісними ракетами: що відомо
