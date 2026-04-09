Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували майже 1040 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 9 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 307 540 (+1 040);

танків – 11 847 +(1);

бойових броньованих машин – 24 370 (+2);

артилерійських систем – 39 689 (+64);

РСЗВ – 1 724 (+1);

засобів ППО – 1 341;

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 227 539 (+2 238) од.,

крилатих ракет – 4 517 од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 88 332 (+229);

спеціальної техніки – 4 119 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 506-ту добу.

