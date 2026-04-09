Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 9 квітня: ЗСУ знищили 1 040 окупантів та 2 238 БпЛА
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували майже 1040 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 9 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 307 540 (+1 040);
- танків – 11 847 +(1);
- бойових броньованих машин – 24 370 (+2);
- артилерійських систем – 39 689 (+64);
- РСЗВ – 1 724 (+1);
- засобів ППО – 1 341;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 227 539 (+2 238) од.,
- крилатих ракет – 4 517 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 88 332 (+229);
- спеціальної техніки – 4 119 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 506-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
