Утром 9 апреля прогремели взрывы в Запорожье во время воздушной тревоги.

О взрывах сообщают местные СМИ и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Перед тем, как местные жители услышали взрывы в Запорожье, Воздушные силы предупреждали об активности вражеских средств поражения, а также возможной угрозе для региона.

В областной военной администрации добавили, что существует угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области.

Впоследствии глава области Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в Запорожье и области и призвал жителей оставаться в укрытиях из-за опасности ракетных ударов.

Известно, что во время утренней атаки враг нанес по меньшей мере восемь ударов по Запорожскому району.

В частности в поселке Балабино разрушено несколько частных домов. Кроме того, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Окончательные последствия атаки на Запорожье и область 9 апреля уточняются.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

