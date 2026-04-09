Взрывы в Запорожье на фоне угрозы ударов скоростными ракетами: что известно
Утром 9 апреля прогремели взрывы в Запорожье во время воздушной тревоги.
О взрывах сообщают местные СМИ и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Перед тем, как местные жители услышали взрывы в Запорожье, Воздушные силы предупреждали об активности вражеских средств поражения, а также возможной угрозе для региона.
В областной военной администрации добавили, что существует угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области.
Впоследствии глава области Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в Запорожье и области и призвал жителей оставаться в укрытиях из-за опасности ракетных ударов.
Известно, что во время утренней атаки враг нанес по меньшей мере восемь ударов по Запорожскому району.
В частности в поселке Балабино разрушено несколько частных домов. Кроме того, один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Окончательные последствия атаки на Запорожье и область 9 апреля уточняются.
