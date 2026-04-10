В Донецкой области на двух стратегически важных направлениях продолжается строительство более 25 км антидроновой защиты. Завершить работы планируют до конца апреля.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в пятницу, 10 апреля.

Антидроновая защита в Донецкой области: что известно

 — Госспецтрансслужба по заданию Минобороны продолжает разворачивать антидроновую защиту в прифронтовых регионах. Враг активно применяет FPV-дроны для атак на транспорт и гражданские автомобили. Именно поэтому усиливаем безопасность и разворачиваем антидроновые конструкции на ключевых маршрутах, — заявил глава оборонного ведомства.

По словам Федорова, на двух стратегически важных направлениях Донецкой области продолжается строительство более 25 км антидроновой защиты.

Работники Госспецтрансслужбы выполняют работы с темпом около 1 км в сутки.

Министр отметил, что до конца апреля эти участки планируют полностью закрыть.

С начала 2026 года в семи областях обустроили 371 км антидроновых конструкций. Речь идёт о Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Федоров сообщал, что в феврале на антидроновые сетки из бюджета дополнительно выделили 1,6 млрд грн.

До конца 2026 года планируют обустроить ещё 4000 км антидроновой защиты автодорог.

Читайте также
На Днепропетровщине обустроили антидроновую защиту на 42 км дороги
В Днепропетровской области обустроили 42 км дороги антидроновыми сетками

