Усиливаем антидроновую защиту на двух направлениях на Донетчине — Федоров
В Донецкой области на двух стратегически важных направлениях продолжается строительство более 25 км антидроновой защиты. Завершить работы планируют до конца апреля.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в пятницу, 10 апреля.
Антидроновая защита в Донецкой области: что известно
— Госспецтрансслужба по заданию Минобороны продолжает разворачивать антидроновую защиту в прифронтовых регионах. Враг активно применяет FPV-дроны для атак на транспорт и гражданские автомобили. Именно поэтому усиливаем безопасность и разворачиваем антидроновые конструкции на ключевых маршрутах, — заявил глава оборонного ведомства.
Работники Госспецтрансслужбы выполняют работы с темпом около 1 км в сутки.
Министр отметил, что до конца апреля эти участки планируют полностью закрыть.
С начала 2026 года в семи областях обустроили 371 км антидроновых конструкций. Речь идёт о Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее Федоров сообщал, что в феврале на антидроновые сетки из бюджета дополнительно выделили 1,6 млрд грн.
До конца 2026 года планируют обустроить ещё 4000 км антидроновой защиты автодорог.