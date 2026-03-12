В Днепропетровской области около 42 км дороги оборудовали антидроновыми сетками для защиты от беспилотников.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Федоров об антидроновых сетках в Днепропетровской области

По словам главы Минобороны, продолжается развертывание антидроновых покрытий вдоль линии фронта.

Как отметил Федоров, главная задача заключается в усилении защиты прифронтовых территорий и обеспечении бесперебойной логистики общин вблизи линии боевого столкновения.

– Еще один результат – оборудовали 42 км дороги антидроновой защитой на Днепропетровском направлении. Это важный логистический маршрут вблизи линии фронта, – заявил он.

Как утверждает министр обороны, на этом участке дороги применили новую методику строительства.

В то же время Федоров пояснил, что удалось обеспечить проезд габаритной техники с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и элементами пассивной антидроновой защиты – высоту опор увеличили до семи метров.

Кроме этого, специалисты дополнительно усилили конструкции опор и перекрестий. Сейчас работы на участке выполнены на 100%, утверждает министр обороны Украины.

Как уточнил Федоров, именно благодаря антидроновым сеткам снижается риск атак российских дронов на транспорт.

По его мнению, это существенно повышает безопасность передвижения военных и обеспечивает стабильную работу прифронтовых общин.

