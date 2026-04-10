У Донецькій області на двох стратегічно важливих напрямках триває будівництво понад 25 км антидронового захисту. Завершити роботи планують до кінця квітня.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у п’ятницю, 10 квітня.

Антидроновий захист на Донеччині: що відомо

– Держспецтрансслужба за завданням Міноборони продовжує розгортати антидроновий захист у прифронтових регіонах. Ворог активно застосовує FPV-дрони для атак на транспорт і цивільні авто. Саме тому посилюємо безпеку та розгортаємо антидронові конструкції на ключових маршрутах, – заявив очільник оборонного відомства.

За словами Федорова, на двох стратегічно важливих напрямках Донеччини триває будівництво понад 25 км антидронового захисту.

Працівники Держспецтрансслужби виконують роботи з темпом близько 1 км на добу.

Міністр зазначив, що до кінця квітня ці ділянки планують повністю закрити.

Від початку 2026 року в семи областях облаштували 371 км антидронових конструкцій. Йдеться про Київську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Раніше Федоров повідомляв, що в лютому на антидронові сітки з бюджету додатково виділили 1,6 млрд грн.

До кінця 2026 року планують облаштувати ще 4000 км антидронового захисту автодоріг.

