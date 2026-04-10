Глава правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко розповів, якою буде структура майбутньої системи електрогенерації.

Якою буде енергосистема України

— Традиційна теплова генерація вже розвиватися не буде, вона не отримає фінансування. Ніхто зараз не будує за свої кошти, їх беруть у міжнародних фінансових організацій, а вони всі націлені на розвиток зеленої генерації, — заявив він в інтерв’ю lb.ua, яке було опубліковане 9 квітня.

За його словами, Укренерго працює над Звітом з адекватності і достатності генерації. У документі описано бачення фахівців компанії щодо майбутньої енергосистеми.

— Вона повинна мати атомну генерацію як базову і ми навіть показуємо певне збільшення її потужностей, бо з втратою ЗАЕС нам потрібно ще близько 2 ГВт такої базової генерації, — зазначив він.

У компанії також вважають необхідним розвиток напівпікової генерації. Раніше цю функцію виконували теплові електростанції.

— А в майбутньому це будуть, скажімо, біогазові електростанції, що працюватимуть як зелені. Плюс розвиток відновлюваних джерел енергії в комплексі з високоманевреною генерацією і акумуляцією – оце наше майбутнє, — розповів Зайченко.

Він додав, що оновлена система має працювати з рівнем викидів вуглекислого газу не вище нинішнього. Йдеться про 150 г/кВт·год. Така модель буде економічно вигіднішою.

Для порівняння, прямі викиди вугільних ТЕС становлять 924 г/кВт·год.

Це стане можливим, зокрема, через відсутність в країні максимально неефективних з погляду енергоспоживання заводів.

Очільник Укренерго висловив сподівання на появу інвесторів, оскільки технології дешевшають.

— Гігантів на кшталт ЗАЕС + Запорізька ТЕС – 10 ГВт на одному майданчику – більше не буде. ЗАЕС будувалася під потреби таких же потужних гігантських споживачів – металургійних комбінатів. Але все змінюється. Зараз споживання йде в інший бік – датацентри, невеликі виробництва, які споживають економно, — пояснив Зайченко.

