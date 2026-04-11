Российские войска пытаются усилить свою группировку и не оставляют попыток переломить ход боевых действий в свою пользу. Однако Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Сырский о ситуации на фронте

По словам Сырского, во время очередной рабочей поездки в Южную операционную зону он провел встречу с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.

Они обратили внимание на вопросы слаженности и улучшения взаимодействия в полосах ответственности.

Как отметил Сырский, они скоординировали дальнейшие действия вместе с украинскими воинами по ведению эффективной активной обороны.

– Заслушал доклады командиров. Отдал необходимые распоряжения для лучшего обеспечения наших подразделений боеприпасами, беспилотниками и другими материально-техническими средствами, – говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что российские войска проводят перегруппировку и усиление сил с целью изменения ситуации в свою пользу. Однако украинские войска демонстрируют устойчивость, сохраняя контроль над определенными участками фронта.

Он подчеркнул, что Украина не изменила своих целей – наносить оккупантам максимальные потери, чтобы истощить российскую армию, освободить украинские территории и сохранить жизнь наших воинов.

