Сырский о ситуации на Юге: РФ усиливает группировку и хочет переломить ход боев
- Оккупанты наращивают силы, пытаясь перехватить инициативу на поле боя и изменить ход войны.
- Несмотря на давление врага, силы обороны устойчиво удерживают позиции и готовятся к активной обороне.
Российские войска пытаются усилить свою группировку и не оставляют попыток переломить ход боевых действий в свою пользу. Однако Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Сырский о ситуации на фронте
По словам Сырского, во время очередной рабочей поездки в Южную операционную зону он провел встречу с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.
Они обратили внимание на вопросы слаженности и улучшения взаимодействия в полосах ответственности.
Как отметил Сырский, они скоординировали дальнейшие действия вместе с украинскими воинами по ведению эффективной активной обороны.
– Заслушал доклады командиров. Отдал необходимые распоряжения для лучшего обеспечения наших подразделений боеприпасами, беспилотниками и другими материально-техническими средствами, – говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ рассказал, что российские войска проводят перегруппировку и усиление сил с целью изменения ситуации в свою пользу. Однако украинские войска демонстрируют устойчивость, сохраняя контроль над определенными участками фронта.
Он подчеркнул, что Украина не изменила своих целей – наносить оккупантам максимальные потери, чтобы истощить российскую армию, освободить украинские территории и сохранить жизнь наших воинов.