Російські війська намагаються посилити своє угруповання та не залишають спроб переламати хід бойових дій на свою користь. Однак Сили оборони України утримують визначені рубежі.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський про ситуацію на фронті

За словами Сирського, під час чергової робочої поїздки до Південної операційної зони він провів зустріч із командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів, які залучені до виконання бойових завдань.

Вони звернули увагу на питання злагодження та покращення взаємодії у смугах відповідальності.

Як зазначив Сирський, вони скоординували подальші дії разом з українськими воїнами для ведення ефективної активної оборони.

– Заслухав доповіді командирів. Віддав необхідні розпорядження для кращого забезпечення наших підрозділів боєприпасами, безпілотниками та іншими матеріально-технічними засобами, – йдеться у матеріалі.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що російські війська проводять перегрупування та посилення сил з метою зміни ситуації на свою користь. Однак українські війська демонструють стійкість, зберігаючи контроль над визначеними ділянками фронту.

Він наголосив, що Україна не змінила своїх цілей – завдавати окупантам максимальних втрат, щоб виснажити російську армію, звільнити українські території та зберегти життя наших воїнів.

