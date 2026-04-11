Зеленский о пасхальном перемирии: Определили, как будем реагировать на нарушения РФ
- Украина будет придерживаться тишины при отсутствии атак.
- ВСУ будут отвечать зеркально на любые нарушения.
В случае атак российской армии Украина будет действовать зеркально, сохраняя полную готовность к развитию событий на фронте.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил после совещания с военным руководством.
Заявление Зеленского о пасхальном перемирии
По словам президента, сегодня были определены параметры реагирования на возможные нарушения режима прекращения огня.
— Сегодня определили параметры нашего реагирования на возможные нарушения условий прекращения огня российской армией. Украина будет придерживаться режима тишины и будет действовать исключительно зеркально. Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов, — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что обсудил с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сырским порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня.
По его словам, украинская армия готова к любому развитию событий и имеет четкий план действий в случае изменения ситуации.
Президент также добавил, что Украина неоднократно предлагала различные форматы прекращения огня.
По его словам, Пасха должна стать временем безопасности для людей, а перемирие может стать началом реального движения к миру.
Также информацию о зеркальном характере действий Украины и возможности продолжения режима тишины после праздников довели до российской стороны.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении объявить пасхальное перемирие.
Согласно указу Кремля, оно должно длиться с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.