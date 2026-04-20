Министерство по делам ветеранов Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины уже запустили четвертый этап приема заявок на участие в программе Ветеранский спорт. Сегодня, 20 апреля, — последний день приема заявок на второй квартал программы.

Каждый ветеран может воспользоваться финансовой поддержкой государства и получить 1 500 грн в квартал для занятий любимым видом спорта.

Факты ICTV узнавали, на что можно потратить 1 500 грн для ветеранов и УБД и где это сделать.

На что именно можно потратить 1 500 грн для ветеранов и УБД

Эти средства можно потратить в спортивном заведении, которое имеет специальный код — MCC 7941. Это означает, что заведение предоставляет услуги, связанные с физической культурой и спортом, и может принимать оплату за занятия по программе Ветеранский спорт. Это отличная возможность для ветеранов восстановить физическое и психологическое здоровье, занимаясь спортом и ведя активный образ жизни.

MCC-код 7941 относится к широкому спектру организаций, которые занимаются спортом и его продвижением. Это могут быть как крупные спортивные клубы и лиги, так и небольшие фитнес-центры и спортивные школы.

Также деньги можно потратить в заведениях с кодом 7997. Это клубы, загородные клубы, членство.

Где можно потратить 1 500 грн для ветеранов и УБД

В справочнике МСС-кодов указано, что организации и точки с кодом 7941 — это:

спортивные поля;

коммерческие спортивные соревнования;

клубы.

То есть обычно это фитнес-центры, магазины спортивного питания и красоты, бассейны, бани.

Это означает, что деньги можно будет потратить не только для оплаты услуг тренажерного зала, но и для того, чтобы приобрести спортивное питание и добавки. Можно сделать массаж для того, чтобы восстановиться после физических нагрузок.

С таким кодом также зарегистрированы спортивные арены и стадионы, на которых проходят различные спортивные турниры. Соответственно, деньги можно потратить на билеты на футбол, баскетбол или хоккей. Некоторые из спортивных магазинов, которые занимаются продажей одежды для фитнеса и тренажерного зала, также работают по такому коду.

Но перед осуществлением оплаты в конкретном магазине или спортивном клубе нужно уточнять MCC-код и возможность рассчитаться средствами в рамках этой программы.

Источник : Мінветеран

