Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України вже запустили четвертий етап прийому заявок на участь у програмі Ветеранський спорт. Сьогодні, 20 квітня, — останній день прийому заявок на другий квартал програми.

Кожен ветеран може скористатися фінансовою підтримкою держави та отримати 1 500 грн на квартал для занять улюбленим видом спорту.

Факти ICTV дізнавалися, на що можна витратити 1 500 грн для ветеранів та УБД та де це зробити.

Зараз дивляться

На що саме можна витратити 1 500 грн для ветеранів та УБД

Ці кошти можна витратити в спортивному закладі, який має спеціальний код – MCC 7941. Це означає, що заклад надає послуги, пов’язані з фізичною культурою і спортом, і може приймати оплату за заняття за програмою Ветеранський спорт. Це чудова можливість для ветеранів відновити фізичне та психологічне здоров’я, займаючись спортом і ведучи активний спосіб життя.

MCC-код 7941 стосується широкого спектру організацій, які займаються спортом та його просуванням. Це можуть бути як великі спортивні клуби та ліги, так і невеликі фітнес-центри та спортивні школи.

Також гроші можна витратити у закладах з кодом 7997. Це клуби, заміські клуби, членство.

Де можна витратити 1 500 грн для ветеранів та УБД

У довіднику МСС-кодів зазначено, що організації та точки з кодом 7941 – це:

спортивні поля;

комерційні спортивні змагання;

клуби.

Тобто зазвичай це фітнес-центри, магазини спортивного харчування та краси, басейни, лазні.

Це означає, що гроші можна буде витратити не лише для оплати послуг тренажерного залу, але й для того, щоб придбати спортивне харчування та добавки. Можна зробити масаж для того, щоб відновитися після фізичних навантажень.

З таким кодом також зареєстровані спортивні арени та стадіони, на яких проходять різноманітні спортивні турніри. Відповідно, гроші можна витратити на квитки на футбол, баскетбол або хокей. Деякі зі спортивних магазинів, які займаються продажем одягу для фітнесу та тренажерного залу, також працюють за таким кодом.

Але перед здійсненням оплати в конкретному магазині або спортивному клубі потрібно уточнювати MCC-код та можливість розрахуватися коштами у межах цієї програми.

Джерело : Мінветеран

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.