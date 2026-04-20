Утром 20 апреля в Одессе нашли мертвым депутата городского совета — его тело обнаружили в автомобиле, полиция предварительно рассматривает версию самоубийства.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Смерть депутата в Одессе: что известно

По данным правоохранителей, тело мужчины было обнаружено в машине на одной из улиц Приморского района.

Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Все обстоятельства смерти устанавливаются, решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По данным СМИ, погибшим может быть 51-летний депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий, связанный с политической силой Доверяй делам.

В то же время официально его личность правоохранители пока не подтверждали.

Известно, что Александр Иваницкий долгое время работал в сфере строительства и управления, а также входил в состав горсовета в течение нескольких созывов.

