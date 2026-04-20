В Одесі знайшли мертвим в авто депутата міськради: що відомо
Вранці 20 квітня в Одесі знайшли мертвим депутата міської ради — його тіло виявили в автомобілі, поліція попередньо розглядає версію самогубства.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
За даними правоохоронців, тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць Приморського району.
Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
Усі обставини смерті наразі встановлюються, вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За даними ЗМІ, загиблим може бути 51-річний депутат Одеської міської ради Олександр Іваницький, пов’язаний із політичною силою Довіряй ділам.
Водночас офіційно його особу правоохоронці поки не підтверджували.
Відомо, що Олександр Іваницький тривалий час працював у сфері будівництва та управління, а також входив до складу міськради протягом кількох скликань.