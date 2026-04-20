Вранці 20 квітня в Одесі знайшли мертвим депутата міської ради — його тіло виявили в автомобілі, поліція попередньо розглядає версію самогубства.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Смерть депутата в Одесі: що відомо

За даними правоохоронців, тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць Приморського району.

Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Усі обставини смерті наразі встановлюються, вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За даними ЗМІ, загиблим може бути 51-річний депутат Одеської міської ради Олександр Іваницький, пов’язаний із політичною силою Довіряй ділам.

Водночас офіційно його особу правоохоронці поки не підтверджували.

Відомо, що Олександр Іваницький тривалий час працював у сфері будівництва та управління, а також входив до складу міськради протягом кількох скликань.

