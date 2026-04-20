В больнице скончался мужчина, который получил ранения во время теракта в Голосеевском районе Киева — общее количество погибших возросло до семи.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По информации врачей, пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Медики боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

Сейчас в больницах столицы остаются семеро раненых в результате стрельбы.

Среди них — один ребенок.

По словам Кличко, состояние части пострадавших остается тяжелым: четверо взрослых находятся в реанимации, еще двое — в отделении политравмы.

Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Таким образом, общее количество погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе уже составляет семь человек.

Напомним, что теракт произошел в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева.

По данным полиции, вооруженный мужчина открыл огонь по людям на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете Велмарт и взял заложников.

На место сразу прибыли правоохранители, спецподразделения КОРД, спасатели и медики.

Во время инцидента злоумышленник стрелял не только по гражданским, но и по полицейским, а переговорщики пытались установить с ним контакт, однако безуспешно.

В результате был проведен штурм здания, во время которого нападавшего ликвидировали.

По информации следствия, стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы, который использовал автоматическое оружие.

В результате стрельбы погибли люди, еще по меньшей мере десять человек получили ранения и были госпитализированы.

Часть пострадавших находилась в тяжелом состоянии, в том числе в реанимации.

Также сообщалось, что среди раненых был охранник супермаркета.

Кроме того, во время событий произошел пожар в квартире, где был зарегистрирован нападавший.

Полицейские квалифицировали действия стрелка как теракт.

