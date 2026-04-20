Теракт в Киеве 18 апреля: количество погибших возросло до семи
- Еще семеро пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В больнице скончался мужчина, который получил ранения во время теракта в Голосеевском районе Киева — общее количество погибших возросло до семи.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По информации врачей, пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Медики боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.
Сейчас в больницах столицы остаются семеро раненых в результате стрельбы.
Среди них — один ребенок.
По словам Кличко, состояние части пострадавших остается тяжелым: четверо взрослых находятся в реанимации, еще двое — в отделении политравмы.
Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что теракт произошел в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева.
По данным полиции, вооруженный мужчина открыл огонь по людям на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете Велмарт и взял заложников.
На место сразу прибыли правоохранители, спецподразделения КОРД, спасатели и медики.
Во время инцидента злоумышленник стрелял не только по гражданским, но и по полицейским, а переговорщики пытались установить с ним контакт, однако безуспешно.
В результате был проведен штурм здания, во время которого нападавшего ликвидировали.
По информации следствия, стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы, который использовал автоматическое оружие.
В результате стрельбы погибли люди, еще по меньшей мере десять человек получили ранения и были госпитализированы.
Часть пострадавших находилась в тяжелом состоянии, в том числе в реанимации.
Также сообщалось, что среди раненых был охранник супермаркета.
Кроме того, во время событий произошел пожар в квартире, где был зарегистрирован нападавший.
Полицейские квалифицировали действия стрелка как теракт.