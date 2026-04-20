Во временно оккупированном Крыму СБУ провела комплексную операцию, благодаря которой поражены сразу три военных корабля России. Среди них – большой десантный корабль Военно-морского флота РФ Ямал. Такая информация появилась 18 апреля.

А уже 20 апреля в Главном управлении разведки сообщили о новом поражении БДК проекта 775 Ямал.

Факты ICTV собрали все, что известно о БДК Ямал, его технических характеристиках и особенностях.

История строительства БДК Ямал

Российский большой десантный корабль проекта 775 Ямал построили в польском Гданьске на верфи Stocznіa Polnocna в 1987 году.

Через год корабль вошел в состав советского флота. Сначала назывался БДК-67, а с 3 января 2002 года его переименовали в Ямал.

БДК Ямал входит в состав 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота РФ. В 2013-2015 годах находился в средиземноморском соединении ВМФ РФ.

Технические характеристики БДК Ямал:

скорость корабля — 18 узлов,

дальность плавания — 6 000 миль при 12 узлах,

водоизмещение — 4 080 тонн,

длина — 112,5 метров,

ширина — 15 метров,

экипаж — 87 человек,

мощность — два дизельных двигателя мощностью 19 200 л. с.,

вместимость: до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Вооружение БДК Ямал

Российский десантный корабль Ямал вооружен двумя 57-мм артиллерийскими установками АК-725. На борту имеет РСЗО Град-М и четыре установки ПЗРК Стрела-2.

БДК Ямал участвовал в аннексии Крыма

По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm, члены экипажа российского большого десантного корабля Ямал в 2014 году принимали активное участие в аннексии Крыма.

Так, удалось установить, что срочник из Пензы Роман Захезин проходил службу в 2013-2014 годах на БДК Ямал. Впоследствии в соцсетях он похвастался медалью за оккупацию Крыма.

Еще один российский военный Роман Войцех так же в 2013-2014 годах проходил срочную службу на БДК Ямал. Он тоже имеет медаль за участие в операции захвата Крыма.

Эксперты InformNapalm провели расследование и опубликовали данные ряда членов экипажа десантного корабля Ямал, которые участвовали в аннексии Крыма, и затем за это получили медали: Станислав Боросюк, Руслан Серикбаев и Михаил Назарько, Иван Терехов и другие.

Война в Грузии

В августе 2008 года БДК Ямал принимал участие в военной агрессии России против Грузии. Тогда с корабля в порту высадился российский десант.

