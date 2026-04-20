В Крыму поражены два больших десантных корабля стоимостью свыше $150 млн — ГУР
Во временно оккупированном Крыму украинские разведчики поразили два больших десантных корабля РФ и уничтожили радиолокационную станцию, которую использовали оккупанты.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, в ночь с 18 на 19 апреля спецподразделение ГУР МО Украины Примари провело операцию на территории временно оккупированного Крыма.
Под ударами оказались два больших десантных корабля Черноморского флота РФ — Ямал и Николай Фильченков.
В момент атаки они находились в Севастопольской бухте. В ГУР отметили, что оба корабля выведены из строя.
Кроме кораблей, украинские разведчики уничтожили радиолокационную станцию Подлет-К1.
Этот комплекс использовался российскими войсками для обнаружения воздушных целей.
Ориентировочная стоимость РЛС составляет около $5 млн.
Что известно о большом десантном корабле Ямал
БДК проекта 775 Ямал — это десантный корабль, построенный в 1988 году.
Его длина составляет более 112 метров, а грузовместимость позволяет перевозить до 500 тонн техники и десанта.
Ориентировочная стоимость такого корабля превышает $80 млн.
Что известно о большом десантном корабле Николай Фильченков
БДК проекта 1171 Николай Фильченков — старый корабль, построенный в 1975 году.
Он способен перевозить до 1000 тонн груза, включая бронетехнику и значительное количество военных.
Его ориентировочная стоимость составляет более $70 млн.
Ранее Служба безопасности Украины также сообщала о поражении российских кораблей в Крыму.
В частности, во время одной из операций спецназовцы СБУ атаковали сразу три судна, среди которых большие десантные корабли Ямал и Азо.
Кроме того, в результате ударов были повреждены важные элементы военной инфраструктуры — в частности радиолокационные системы, коммуникационное оборудование и топливные резервуары.