У тимчасово окупованому Криму СБУ провела комплексну операцію, завдяки якій уражено одразу три військових кораблі Росії. Серед них — великий десантний корабель Військово-морського флоту РФ Ямал. Така інформація з’явилася 18 квітня.

А вже 20 квітня в Головному управлінні розвідки повідомили про нове ураження ВДК проєкту 775 Ямал.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про ВДК Ямал, його технічні характеристики та особливості.

Зараз дивляться

Історія будівництва ВДК Ямал

Російський великий десантний корабель проєкту 775 Ямал збудували у польському Ґданську на корабельні Stocznіa Polnocna у 1987 році.

За рік корабель увійшов до складу радянського флоту. Спочатку мав назву ВДК-67, а з 3 січня 2002 року його перейменували на Ямал.

ВДК Ямал входить до складу 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту РФ. У 2013–2015 роках перебував у середземноморському з’єднанні ВМФ РФ.

Технічні характеристики ВДК Ямал:

швидкість корабля – 18 вузлів,

дальність плавання – 6 000 миль за 12 вузлів,

водотоннажність – 4 080 тонн,

довжина – 112,5 метрів,

ширина – 15 метрів,

екіпаж – 87 осіб,

потужність – два дизельних двигуни потужністю 19 200 к. с.,

місткість: до 500 тонн техніки та вантажів і 225 десантників.

Озброєння ВДК Ямал

Російський десантний корабель Ямал озброєний двома 57-мм артилерійськими установками АК-725. На борту має РСЗВ Град-М та чотири установки ПЗРК Стріла-2.

ВДК Ямал брав участь в окупації Криму

За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, члени екіпажу російського великого десантного корабля Ямал у 2014 році брали активну участь в окупації Криму.

Так, вдалося встановити, що строковик із Пензи Роман Захезін проходив службу у 2013-2014 роках на ВДК Ямал. Згодом у соцмережах він похвалився медаллю за окупацію Криму.

Ще один російський військовий Роман Войцех так само у 2013-2014 роках проходив строкову службу на ВДК Ямал. Він теж має медаль за участь в операції захоплення Криму.

Експерти InformNapalm провели розслідування та опублікували дані низки членів екіпажу десантного корабля Ямал, які брали участь в окупації Криму, і потім за це отримали медалі: Станислав Боросюк, Руслан Серікбаєв та Михайло Назарько, Іван Тєрєхов та інші.

Війна в Грузії

У серпні 2008 року ВДК Ямал брав участь у військовій агресії Росії проти Грузії. Тоді з корабля в порту висадився російський десант.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.