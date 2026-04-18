Служба безопасности Украины провела комплексную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой удалось поразить сразу три военных корабля России.

Отмечается, что бойцы Центра спецопераций Альфа СБУ в Крыму поразили сразу три военных корабля России. Среди них:

Сейчас смотрят

большой десантный корабль Военно-морского флота РФ Ямал;

большой десантный корабль ВМФ РФ Азов;

военный корабль неустановленного типа.

По данным Службы безопасности Украины, есть информация о вероятном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 Граченок.

Как отметили в СБУ, в результате атаки беспилотниками повреждены блок антенн коммуникационной системы Дельфин, РЛС МР-10М1 Мыс-М1, резервуары с топливом на нефтебазе Югторсан.

В Службе безопасности Украины рассказали, что системно и последовательно ликвидируют российских оккупантов по всей линии фронта, включая временно оккупированный Крым.

По информации СБУ, каждое поражение российских кораблей и критической инфраструктуры оказывает накопительный эффект и влияет на способность Кремля вести войну против Украины.

В СБУ добавили, что снижают боеспособность флота РФ, целенаправленно подрывают логистику и лишают возможности полноценного использования полуострова как военной базы.

Отмечается, что СБУ не остановит проводить такую ​​работу, ведь интенсивность и глубина операций будут только расти, пока Россия не потеряет возможность действовать на украинской территории.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.