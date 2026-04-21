Фонд Виктора Пинчука запускает Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP).

Это первая международная лидерская программа, специально созданная для украинских ветеранов и ветеранок.

Ее цель — развитие лидерского потенциала через доступ к образовательным практикам мирового уровня.

Программа Ukrainian Veterans Leadership Program является ключевым элементом долгосрочной стратегии Фонда по развитию лидерства в Украине, сообщает пресс-служба Фонда Виктора Пинчука.

Ukrainian Veterans Leadership Program: что известно о программе

Пилотной фазой программы станет сотрудничество с Yale Jackson School of Global Affairs (Школой глобальных дел Йельского университета), которая готовит лидеров для работы с глобальными вызовами.

В рамках этой программы первая группа из 15 украинских ветеранов и ветеранок отправится на интенсивное обучение в США в конце апреля 2026 года.

Участники будут работать с ведущими преподавателями и практиками в сферах лидерства, стратегического мышления и принятия решений в сложных условиях.

Особый акцент программы — развитие лидерских навыков, которые являются универсальными и применяются во всех сферах жизни: военной службе, сообществах, бизнесе и гражданском обществе.

— Те, кто защищал Украину, уже продемонстрировали исключительные лидерские качества. Они заслуживают всего лучшего — лучшего образования, реабилитации мирового уровня и высоких стандартов поддержки во всех сферах, — отметил бизнесмен и филантроп, основатель Фонда Виктора Пинчука Виктор Пинчук.

Эта лидерская программа в Йельском университете предоставляет им доступ к лучшему глобальному обучению.

— Наставничество профессоров мирового уровня вдохновит наших героев и героинь и предоставит им новые возможности, но я также убежден, что преподавателям Йельского университета и, собственно, всем нам есть чему поучиться у них, — добавил он.

UVLP является важным дополнением к экосистеме лидерских инициатив Фонда Виктора Пинчука.

На протяжении двух десятилетий Фонд поддерживает развитие нового поколения лидеров через такие программы, как лидерские семинары Aspen, крупнейшую стипендиальную программу в Украине Завтра.UA и международную программу WorldWideStudies.

UVLP также дополняет инициативы Виктора и Елены Пинчук, ориентированные на ветеранов и военных:

RECOVERY — сеть высокотехнологичной физической реабилитации военных и ветеранов;

ПОВЕРНЕННЯ — программу поддержки психического здоровья военных, ветеранов и их семей;

а также инициативу Message from the Frontline, которая способствует обмену мнениями украинских ветеранов и военных с западными высокопоставленными должностными лицами.

– Для нас большая честь приветствовать этих ветеранов в стенах Йель Джексон. Наши преподаватели и старшие научные сотрудники являются ведущими экспертами по истории, экономике, политическим наукам и практике международных отношений — и они предложат участникам новый взгляд как на их предыдущий опыт, так и на будущие возможности, — убежден профессор международных дел и декан Школы глобальных дел Джексона Йельского университета Джим Левинсон.

Что известно о Школе глобальных дел Джексона Йельского университета

Школа глобальных дел Джексона Йельского университета — профессиональная школа, которая предлагает междисциплинарные академические программы для подготовки лидеров в сфере международных отношений и глобальной политики.

Ее магистерские программы включают Master of Public Policy и Master of Advanced Study in Global Affairs, а также ряд общих и бакалаврских программ.

Йельский университет, основанный в 1701 году, стремится улучшать мир сегодня и для будущих поколений через выдающиеся исследования, образование и практическую деятельность.

