В Одессе открылся центр ментального здоровья сети Повернення, основанной Виктором и Еленой Пинчук. Проект направлен на поддержку ментального здоровья защитников и защитниц Украины, ветеранов и членов их семей, подвергшихся психологическим последствиям войны, вызванной российской агрессией.

В Одессе заработал центр ментального здоровья сети Повернення

Одесский центр ментального здоровья Повернення будет ежегодно предоставлять бесплатную профессиональную психологическую помощь более 4 тыс. военнослужащим, ветеранов и членов их семей.

Проект демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры на базе государственных, коммунальных медицинских учреждений.

– Профессиональные специалисты являются основой успешного развития экосистемы ментального здоровья. Именно поэтому сеть Повернення системно инвестирует в образование как своих команд, так и специалистов отрасли в целом. Образовательные программы охватывают все мультидисциплинарные команды и основываются на лучших практиках Украины и мира. Особое внимание уделяется внедрению действенных подходов, в частности EMDR, когнитивно-поведенческой, семейной терапии, а также развитию регулярной супервизии как ключевого инструмента поддержки специалистов. Мы учим работать с самыми сложными запросами — опытом плена, ПТСР, зависимостями — чтобы в наших центрах сочетались не только комфорт и инклюзивность, но и качество и профессиональность помощи, — рассказала руководитель проекта Повернення Светлана Гриценко.

Одесский центр Повернення находится по адресу: ул. Академика Заболотного, 26-А (8 этаж).

В центре созданы условия для индивидуальной, семейной и групповой работы: за счет проекта обустроены кабинеты для индивидуальных и семейных консультаций, пространство для групповой терапии, двухместная палата дневного стационара с медицинскими многофункциональными кроватями, манипуляционный кабинет, рецепция с зоной ожидания, комната персонала и инклюзивный санузел для посетителей.

Пространство центра оснащено необходимым оборудованием для работы специалистов и восстановления посетителей, в том числе современной техникой, системой психологической разгрузки Shiftwave (США) и инструментами для психотерапевтической работы.

С посетителями центра работает мультидисциплинарная команда – психиатры, психологи, психотерапевты, а при необходимости – социальные работники и специалисты по сопровождению ветеранов. Такой подход обеспечивает комплексную поддержку на основе клинических, психологических и социальных потребностей человека.

— Обращение за психологической помощью – это проявление силы и ответственности за собственное состояние. В опыте войны поддержка важна не только для военных и ветеранов, но и для их родных, ведь травма влияет на всю семью. В центрах Повернення созданы условия для комфортного и безопасного восстановления – пространство без осуждения и стигмы. Именно психологическая инклюзивность, уважение к опыту каждого человека и ощущение безопасности становятся основой доверия и восстановления, — говорит заведующий центром Повернення в Одессе Никита Архипов.

Помощь оказывается амбулаторно или, при необходимости, по месту жительства посетителей. Специалисты работают, в частности, с последствиями стресса, тревожными и депрессивными состояниями, посттравматическим стрессовым расстройством, адаптационными и психосоматическими трудностями, а также другими психическими состояниями.

В центре применяют современные действенные подходы к работе с травмой, предоставляя индивидуальные, групповые и семейные консультации. Особое внимание уделяется психологической инклюзивности — созданию безопасного пространства без порицания, с уважением к опыту каждого человека и соблюдением конфиденциальности.

На сегодня уже 14 центров сети Повернення, основанной Виктором и Еленой Пинчук, работают в Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах и Чернигове.

На первом этапе проект Повернення предполагает открытие 25 центров по всей Украине, которые ежегодно смогут оказывать помощь более 100 тыс. военных, ветеранов и их семей.

С центром можно связаться по телефону +38 093 744 48 47 или по почте для обращений: odesa@povernennya.org

Фото: пресслужба Recovery

