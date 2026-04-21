Фонд Віктора Пінчука запускає Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP).

Це перша міжнародна лідерська програма, що спеціально створена для українських ветеранів і ветеранок.

Її мета — розвиток лідерського потенціалу через доступ до освітніх практик світового рівня.

Програма Ukrainian Veterans Leadership Program є ключовим елементом довгострокової стратегії Фонду з розвитку лідерства в Україні, повідомляє пресслужба Фонду Віктора Пінчука.

Ukrainian Veterans Leadership Program: що відомо про програму

Пілотною фазою програми стане співпраця з Yale Jackson School of Global Affairs (Школою глобальних справ Єльського університету), яка готує лідерів для роботи з глобальними викликами.

У межах цієї програми перша група з 15 українських ветеранів та ветеранок вирушить на інтенсивне навчання до США наприкінці квітня 2026 року.

Учасники працюватимуть із провідними викладачами та практиками у сферах лідерства, стратегічного мислення та ухвалення рішень у складних середовищах.

Особливий фокус програми — розвиток лідерських навичок, які є універсальними та застосовуються в усіх сферах життя: військовій службі, громадах, бізнесі та громадянському суспільстві.

— Ті, хто захищав Україну, вже продемонстрували виняткові лідерські якості. Вони заслуговують на все найкраще — найкращу освіту, реабілітацію світового рівня та найвищі стандарти підтримки у всіх сферах, —зауважив бізнесмен і філантроп, засновник Фонду Віктора Пінчука Віктор Пінчук.

Ця лідерська програма в Єльському університеті надає їм доступ до найкращого глобального навчання.

— Менторство професорів світового рівня надихне наших героїв та героїнь і дасть їм нові можливості, але я так само переконаний, що викладачам Єльського університету і, власне, усім нам є чому повчитися у них, — додав Віктор Пінчук.

UVLP є важливим доповненням до екосистеми лідерських ініціатив Фонду Віктора Пінчука.

Протягом двох десятиліть Фонд підтримує розвиток нового покоління лідерів через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільшу стипендіальну програму в Україні Завтра.UA та міжнародну програму WorldWideStudies.

UVLP доповнює також ініціативи Віктора та Олени Пінчуків, орієнтовані на ветеранів та військових:

RECOVERY — мережу високотехнологічної фізичної реабілітації військових і ветеранів;

ПОВЕРНЕННЯ — програму підтримки психічного здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин;

а також ініціативу Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.

— Для нас велика честь вітати цих ветеранів у стінах Єль Джексон. Наші викладачі та старші наукові співробітники є провідними експертами з історії, економіки, політичних наук і практики міжнародних відносин — і вони запропонують учасникам новий погляд як на їхній попередній досвід, так і на майбутні можливості, — переконаний професор міжнародних справ і декан Школи глобальних справ Джексона Єльського університету Джим Левінсон.

Що відомо про Школу глобальних справ Джексона Єльського університету

Школа глобальних справ Джексона Єльського університету є професійною школою, що пропонує міждисциплінарні академічні програми для підготовки лідерів у сфері міжнародних відносин та глобальної політики.

Її магістерські програми передбачають Master of Public Policy та Master of Advanced Study in Global Affairs, а також низку спільних та бакалаврських програм.

Єльський університет, заснований у 1701 році, прагне покращувати світ сьогодні та для майбутніх поколінь через визначні дослідження, освіту та практичну діяльність.

Пов'язані теми:

