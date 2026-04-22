Украина после переговоров с представителями Индии и Бахрейна прорабатывает параметры сотрудничества по безопасности с этими государствами, сообщил Владимир Зеленский.

Украина прорабатывает параметры сотрудничества по безопасности с Индией и Бахрейном

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова после второго этапа его работы с регионом Ближнего Востока и Залива, а также другими странами, у которых наблюдаются значительные вызовы по безопасности из-за войны в Иране.

— Рустем провел переговоры с представителями Индии и Бахрейна, и теперь прорабатываем параметры сотрудничества по безопасности с этими государствами. На основе уже конкретного опыта работы наших экспертных команд в Саудовской Аравии и Катаре готовим усиление некоторых направлений двустороннего сотрудничества, и есть четкое понимание, что именно и благодаря каким шагам должно быть усилено в первую очередь, — сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Также секретарь СНБО доложил и по результатам работы всех экспертных и военных команд в регионе. Глава нашего государства выразил благодарность каждой стране и всем лидерам за уважение к нашим людям и взаимность в сотрудничестве.

Кроме того, Зеленский и Умеров обсудили задачи по Европе – после визитов в Германию, Норвегию, Италию и Нидерланды.

Президент подчеркнул, что только с украинским опытом по безопасности защита Европы может быть действительно надежной. По словам Зеленского идет подготовка новых двусторонних договоров по безопасности и в ближайшее время будет представлена ​​первая информация о расширении нашего взаимодействия по безопасности и формата Drone Deal.

