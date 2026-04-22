Україна після перемовин із представниками Індії та Бахрейну опрацьовує параметри безпекового співробітництва з цими державами, повідомив Володимир Зеленський.

Україна опрацьовує параметри безпекової співпраці з Індією та Бахрейном

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова після другого етапу його роботи з регіоном Близького Сходу та Затоки, а також іншими країнами, які мають значні безпекові виклики через війну в Ірані.

– Рустем провів перемовини з представниками Індії та Бахрейну, і тепер опрацьовуємо параметри безпекового співробітництва із цими державами. На основі вже конкретного досвіду роботи наших експертних команд у Саудівській Аравії та Катарі готуємо посилення деяких напрямів двосторонньої співпраці, і є чітке розуміння, що саме й завдяки яким крокам має бути посилене в першу чергу, – повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Також секретар РНБО доповів і по результатах роботи всіх наших експертних та військових команд у регіоні. Голова нашої держави висловив вдячність кожній країні та всім лідерам за повагу до наших людей і взаємність у співпраці.

Крім того, Зеленський та Умєров обговорили завдання по Європі – після візитів до Німеччини, Норвегії, Італії та Нідерландів.

Президент наголосив, що тільки з українським безпековим досвідом захист Європи може бути справді надійним. За словами Зеленського йде підготовка й нових двосторонніх безпекових домовленостей і цже найближчим часом буде представлено першу інформацію щодо розширення нашої безпекової взаємодії та формату Drone Deal.

