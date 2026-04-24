Украинские борчихи завоевали три золотые медали на Евро-2026
- Украина завоевала три золотые медали в четвертый соревновательный день Евро-2026 по борьбе.
- Всего у команды уже семь медалей: три золотые, одна серебряная и три бронзовые.
Сборная Украины по борьбе завоевала три золотые медали на чемпионате Европы-2026. Украинские спортсменки вышли в четыре финала турнира.
В первый соревновательный день среди женщин сразу четыре украинки вышли в финалы. За золото боролись Мария Винник (59 кг), Оксана Ливач (50 кг), Лилия Маланчук (55 кг) и Анастасия Алпеева (76 кг).
Первое золото для Украины завоевала Оксана Ливач. В финале она победила турчанку Эвин Демирхан со счетом 11:0. Благодаря этому она стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе.
Второе золото Украине принесла Мария Винник – в финале в весовой категории 59 кг она победила польку Йовиту Вжесен (8:4). Третью золотую награду завоевала Анастасия Алпеева, одолев в финале румынку Александру Ангхель.
А вот Лилия Маланчук в финале уступила румынке Андреа Ана (0:10) и завоевала первую медаль на взрослом Евро.
Таким образом сборная Украины завершила четвертый соревновательный день чемпионата Европы по борьбе, имея в своем активе семь медалей. Сине-желтые завоевали три золота, одно серебро и три бронзы.
В пятницу, 24 апреля, состоятся еще три финала с участием украинских борчих. Начало финальных схваток – в 19:00 по киевскому времени.