В ночь на 22 апреля и накануне Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов российской армии.

Среди них пункт управления движением кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, а также другие пункты управления и сосредоточение сил противника.

Об этом 22 апреля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение пункта управления Черноморского флота и других объектов РФ: что известно

21 апреля ночью против 22 апреля украинские войска нанесли серии ударов по объектам российской армии на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных регионах РФ.

По данным Генерального штаба ВСУ, одним из ключевых объектов стал пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота РФ в районе оккупированного Севастополя.

Кроме того, поражения получили пункты управления беспилотниками в Курской области РФ и на Харьковщине.

— Нанесено поражение пунктам управления БпЛА в районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области РФ и пункту управления БпЛА Молния в районе Добролюбовки Харьковской области, – говорится в сообщении.

Также ВСУ ударили по командно-наблюдательным пунктам противника вблизи села Затышное, которое находится на оккупированной территории Донбасса, а также Высокого в Белгородской области РФ.

Был также атакован пункт управления подразделения врага в районе населённого пункта Вязово Белгородской области РФ.

Кроме того, сообщается о поражении мест сосредоточения российских военных в районе населенного пункта Графское Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что данные о масштабах повреждений и потерях российских войск уточняются.

Силы обороны продолжают меры по понижению наступательного потенциала РФ.

Напомним, 20 апреля и в ночь на 21 апреля подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд важных объектов России.

В частности, украинские войска нанесли серию ударов по складам боеприпасов, материально-технического обеспечения и топливных ресурсов российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также в приграничных регионах РФ.

Кроме того, был поражен пункт управления подразделения и район сосредоточения вооружения и техники противника.

