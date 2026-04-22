Анна Прокопчук, редактор новостной ленты
Потери врага на 22 апреля: ликвидировано 1140 окупантов, 38 артсистем и 7 БМ
Потери врага на 22 апреля 2026 – возведение Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 140 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 519 сутки полномасштабной войны превысили 1,321 млн.
Потери врага на 22 апреля 2026 года
- личного состава – около 1 321 550 (+1 140);
- танков – 11 885 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 436 (+7);
- артиллерийских систем – 40 516 (+38);
- реактивных систем залпового огня – 1749;
- средств противовоздушной обороны – 1350;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 251 489 (+1 026);
- крылатых ракет – 4 549;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 90 925 (+162);
- специальной техники – 4 132.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1519-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
