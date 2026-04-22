Уночі проти 22 квітня та напередодні Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російської армії.

Серед них – пункт управління рухом кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, а також інші пункти управління та зосередження сил противника.

Про це 22 квітня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження пункту управління Чорноморського флоту та інших об’єктів РФ: що відомо

21 квітня та вночі проти 22 квітня українські війська завдали серії ударів по об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних регіонах РФ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, одним із ключових об’єктів став пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту РФ у районі окупованого Севастополя.

Крім того, уражень зазнали пункти управління безпілотниками в Курській області РФ та на Харківщині.

— Завдано ураження пунктам управління БпЛА у районах населених пунктів Коров’яківка та Тьоткіно Курської області РФ і пункту управління БпЛА Молния у районі Добролюбівки на Харківщині, – йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ вдарили по командно-спостережних пунктах противника поблизу села Затишне, що на окупованій території Донеччини, а також Високого у Бєлгородській області РФ.

Було також атаковано пункт управління підрозділу ворога у районі населеного пункту В’язове Бєлгородської області РФ.

Окрім того, повідомляється про ураження місць зосередження російських військових у районі населеного пункту Графське Донецької області.

У Генштабі зазначають, що дані про масштаби пошкоджень та втрати російських військ уточнюються.

Сили оборони продовжують заходи зі зниження наступального потенціалу РФ.

Нагадаємо, 20 квітня та в ніч на 21 квітня підрозділи Сил оборони України атакували низку важливих об’єктів Росії.

Зокрема, українські війська завдали серії ударів по складах боєприпасів, матеріально-технічного забезпечення та паливних ресурсів російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, а також у прикордонних регіонах РФ.

Крім того, було уражено пункт управління підрозділу та район зосередження озброєння й техніки противника.

