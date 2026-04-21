Сили оборони уразили три склади боєприпасів та інші логістичні об’єкти російських військ у РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 20 квітня та в ніч на 21 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об’єктів Росії.

Зокрема, під удари українських захисників потрапили склади боєприпасів у районах населених пунктів Мар’янівка та Лісне на тимчасово окупованій території Донецької області, а також Айдар на Луганщині.

Також Сили оборони уразили пункт управління підрозділу поблизу Новопавлівки Запорізької області.

Крім цього, під атаку потрапили склади матеріально-технічних засобів у Персіановському в Ростовській області РФ та Новомиколаївці на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Сили оборони завдали ударів по складу пально-мастильних матеріалів російських окупантів у районі населеного пункту Айдар Луганської області.

Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Клімово на території Брянської області Росії.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що втрати армії РФ та масштаби завданих збитків уточнюються.

За результатами попередніх дій стало відомо, що 17 квітня 2026 року на нафтопереробному заводі Сизранський Самарської області РФ вдалося уразити резервуар РВС-10000, дві дільниці технологічного трубопроводу та установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6.

