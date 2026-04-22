За прошедшие сутки на фронте произошло 194 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 159 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 3 982 дрона-камикадзе и осуществил 2 112 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 22 апреля 2026

Фото: ISW
Потери врага на 22 апреля 2026 года

  • личного состава – около 1 321 550 (+1 140);
  • танков – 11 885 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 436 (+7);
  • артиллерийских систем – 40 516 (+38);
  • реактивных систем залпового огня – 1749;
  • средств противовоздушной обороны – 1350;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 251 489 (+1 026);
  • крылатых ракет – 4 549;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 90 925 (+162);
  • специальной техники – 4 132.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 519-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

