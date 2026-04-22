Анна Прокопчук, редактор новостной ленты
3 мин.
Карта боевых действий на 22 апреля 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 194 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 159 управляемых авиабомб.
Сейчас смотрят
Кроме того, применил 3 982 дрона-камикадзе и осуществил 2 112 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Потери врага на 22 апреля 2026 года
- личного состава – около 1 321 550 (+1 140);
- танков – 11 885 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 436 (+7);
- артиллерийских систем – 40 516 (+38);
- реактивных систем залпового огня – 1749;
- средств противовоздушной обороны – 1350;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 251 489 (+1 026);
- крылатых ракет – 4 549;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 90 925 (+162);
- специальной техники – 4 132.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 519-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.